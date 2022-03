Reușită senzațională pentru Loredana, soția fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu. Felicitări!

Reușită senzațională pentru Loredana, soția fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu. Deși aceasta aceasta a căutat să facă un pas înapoi, din momentul în care s-a căsătorit cu politicianul român, ea este o femeie cu o personalitate puternică, iar cea mai nouă reușită sa este mărturie. Iată despre ce anume este vorba!

Pentru prima dată, Loredana Popescu-Tăriceanu, soția lui Călin Popescu-Tăriceanu, s-a destăinuit publicului. Așa s-a aflat de prima sa expoziție de pictură în acuarelă ce va avea loc 9 aprilie 2022, ora 13.00, la Galeriile Ion Andreescu UAP din Buzău, orașul său natal, conform Gândul.ro.

Soția lui Călin Popescu Tăriceanu se află acum la prima expoziție de pictură în acuarelă, iar vernisajul va avea loc la Buzău, un oraș de care o leagă amintiri de excepție.

Anii au trecut, am ajuns la liceu, am urmat Liceul de Artă Plastică din Buzău. Sunt buzoiancă… Și mi-e tare drag locul acela, dar – înainte de toate – mi-aduc aminte că în clasa a șasea, aveam 12 ani, am luat un premiu de pictură, cu ajutorul doamnei Munteanu Argentina, care mi-a fost profesoară de desen în acea perioadă.

Loredana a spus și de ce anume a ales orașul Buzău pentru expoziția sa.

„De ce am ales Buzău? Am ales Buzăul pentru că – nu știu alții cum sunt – acasă, pentru mine, este la Buzău. Am pus mâna pe pensulă în școala generală, am urmat Liceul de Arte Plastice din Buzău, apoi facultatea. Iar acolo mă simt acasă… De ce?

Am copilărit vizavi de această galerie. Bunicii mei locuiau în apropierea galeriei, eu țopăiam prin jurul galeriei și în interiorul galeriei, mă duceam să văd ce mărțișoare, ce lucrări, ce haine sunt… Și pentru că acolo este acasă.

Deși sunt plecată de foarte mulți ani, în București, pentru mine acasă (n.red. – Buzăul) este acasă. Simt o energie foarte bună acolo. Acolo locuiam într-un apartament. Bunicii au avut o casă foarte frumoasă, eu am locuit într-o căsuță foarte frumoasă, o căsuță din povești, din turtă dulce, așa spuneam eu…

Dar, în perioada comunismului, bunicul aflase că vom fi demolați. Și, repede, a vândut casa și ne-am mutat într-un apartament… Și casa nu a mai fost demolată. Și am rămas cu acele sechele, știi, eu am copilărit acolo”, a mai povestit soția fostului premier.