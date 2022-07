Reușită pentru Adda după tratamentul pentru borelioză. Artista e în al nouălea cer! EXCLUSIV

În urmă cu câteva luni, artista nu putea să cânte mai mult de două piese, din cauza afecțiunii sale. Tratamentul chinuitor pe care-l urmează a dat roade, iar Adda are acum lista plină de concerte. Aceasta ne-a mărturisit că e mai mult pe drumuri, urmând a cânta și-n Chișinău și că nu mai resimte urmele bolii.

După doar câteva luni de tratament, după ce înr-un final i s-a pus diagnosticul corect, cel de borelioză, Adda și-a reluat viața făcând ceea ce iubește cel mai mult, muzica.

Artista s-a întors pe scenă și susține concertele sale obișnuite, care pot dura și mai bine de o oră. Asta după ce, nu demult, ea ne mărturisea că nu poate cânta mai mult de două piese, din cauza simptomelor avute.

Mai precis, obosea destul de repede, iar boala încă își punea amprenta asupra activității sale, fiind nevoită să stea jos să se odihnească.

În prezent, Adda are agenda plină de concerte. Ea își împarte viața între scenă și familia cu care petrece restul timpului.

„Am concerte peste tot, prin toată țara. Voi avea inclusiv și-n Chișinău, iar la mare luna viitoare. Am o perioadă foarte bună. Mă plimb, sunt mai mult pe drumuri. Acum pot cânta ș o oră, la cerere chiar și mai mult.

Asta e viața mea, am revenit la normal, nu-i nimic ieșit din comun. Am început să-mi reiau activitatea ușor, ușor, pentru că altfel o luam razna acasă. Nu am avut ce face, nu am vrut să fiu victimă, femeia care stă și plânge.

M-a schimbat mult în bine ce s-a întâmplat, m-am dezvoltat mult la nivel spiritual, emoțional. M-am îmbunătățit eu ca om”, a declarat artista pentru redacția playtech – impact.ro.