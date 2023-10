Retragere grea din televiziune. Prezentatoarea adorată de români a făcut anunțul: „Vă las”

O dezvăluire neașteptată a fost făcută recent de una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țară. Vedeta și-a anunțat retragerea din televiziune, oferind și câteva detalii despre motivul pentru care nu o vom mai vedea pe micul ecran.

„S-a depășit linia roșie”. Una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară a făcut un anunț neașteptat, dezvăluind că este nevoită să se retragă din televiziune „pentru o perioadă nedeterminată de timp”.

Realizatoarea emisiunii „România Suverană”, de la Realitatea PLUS, Alexandra Păcuraru, a precizat că motivul din spatele acestei decizii este unul medical, ea având nevoie de această pauză pentru a se concentra pe sănătatea sa.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, vedeta a transmis că va păstra în continuare legătura cu admiratorii săi cu ajutorul platformelor de social media.

„Am decis să iau o pauză medicală de la televiziune, mă retrag pentru o perioadă nedeterminată de timp pentru a-mi redobândi sănătatea. Sunt recunoscătoare pentru toată experiența acumulată alături de echipa Realitatea PLUS și alături de telespectatorii mei fideli din țara și din diaspora.

Mereu am spus că e de ajuns ceea ce fac și nu voi face niciodată vreun cont pe Facebook sau Instagram, TikTok și Telegram și iată că astăzi am făcut acest pas pentru a menține legătura cu voi, familia mea! Vă rog să aveți răbdare să mă lăsați să învăț să postez, să învăț să filmez, să montez și să promovez materialele pe care le gândesc. Uite cum am învățat azi să nu mai spun niciodată „niciodată”!”, a transmis Alexandra Păcuraru.