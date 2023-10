Rețeta de ciorbă rădăuțeană a bucătăresei care a inventat-o. Ce adaugă românca în oală pentru un gust special

Cornelia Dumitrescu a dezvăluit ce pune în oală, pentru a oferi ciorbei rădăuțene un gust deosebit. Preparatul românesc ocupă locul 7 în topul celor mai bune mâncăruri din întreaga lume. Ce rețetă respectă bucătăreasa care a inventat acest fel de mâncare.

Puțini români știu că ciorba rădăuțeană, gătită pentru prima dată pe 14 februarie 1982, a fost votată în topul celor mai savuroase supe din întreaga lume. Preparatul românesc se află pe locul 7 în topul amintit, potrivit informațiilor comunicate de Netflix, care a și realizat un documentar pe această temă.

„Inițial, nu aveam de gând să ne oprim la Rădăuți, dar când am văzut indicatorul și mi-am dat seama că aici s-a născut ciorba rădăuțeană, am făcut un mic ocol și am privilegiul de a fi cu doamna care a inventat această rețetă”, a spus una dintre persoanele care s-a implicat în realizarea documentarului Netflix despre ciorba rădăuțeană.