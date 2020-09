Rețetă de alivenci din Bucovina, făcută de o vedetă din România! A mâncat-o cu lacrimi în ochi de emoție

O vedetă de la noi aduce în prim-plan rețetele bunicii! Cum face cea mai bună alivencă din Bucovina și care este povestea din spatele prăjiturii? Iată ponturile pe care le-a dat aceasta gospodinelor care vor să refacă rețeta!

Rețetă de alicenci din Bucovina

Vremurile acestea ne-au readus în minte amintiri frumoase, senzații neștiute, dar și emoția gustului din copilărie. Anca Lungu le-a povestit urmăritorilor săi de pe pagina prițesapolinic.ro despre prăjitura care îi potolea pofta de dulce pe când era mică – alivenca. Fosta prezentatoare a Observatorului Antena 1 a renunțat de doi ani și jumătate la televiziune și s-a mutat la Nisa alături de actualul iubit și cei doi copii. Câteodată o mai lovește dorul de casă, iar primele pe care le potolește sunt papilele gustative, așa cum s-a întâmplat acum. Zilele trecute, a făcut alivenci și le-a împărtășit și fanilor ei poveștile din spatele rețetei, făcându-i pe cei mai mulți să saliveze la vederea preparatului pe cât de simplu, pe atât de încântător, parfumat și aromat. Pentru inspirație a trebuit să-i mulțumească bunicii sale, care a luptat întotdeauna împotriva risipei de mâncare, susține fosta moderatoare. „Făcusem un inventar prin frigider și descoperisem cutia cu mascarpone. Aș fi putut să mă apuc de-un tiramisu, dar mi-era prea dor de-un gust din copilărie. Așa că am făcut o alivancă nouă, în care am încorporat crema de brânză pe care nu voiam s-o irosesc. Rezultatul a fost mult peste așteptările mele”, spune ea.

„M-a luat un dor de Bucovina de mi-a stat inima-n loc. Am pus de-o aliveancă, dar n-am respectat rețeta. Aveam o cutie de mascarpone care expira în câteva zile și am zis de ce nu?! Experimentul a fost câștigător. Îmi place atât de mult rezultatul, încât de acum încolo voi face doar noua rețetă. Să vă mai spun că Natalia și Iorgos o adoră și că au mâncat-o pe muzica Sofiei Vicoveanca? Azi au făcut cunoștință cu bucovineanca mea preferată și se pare că e dragoste la prima audiție. Pentru mine a fost emoționant până la lacrimi”

Anca Lungu

Cum a preparat vedeta faimoasa prăjitură?

Ingrediente: 500 g iaurt grecesc, 500 g mascarpone, 300 g mălai, 140 ml ulei de măsline, 140 g zahăr, 4 ouă, 15 g praf de copt, o linguriță extract de vanilie și un praf de sare.

Mod de preparare: Încinge cuptorl la 180 de grade Celsius în prealabil. Pune toate ingredientele într-un bol mare și omogenizează-le. Ulterior, toarnă compoziția într-o tavă rotundă cu fund detașabil în care așterni hârtie de copt. Las-o la cuptor preț de 40 de minute, iar mai apoi puțin la răcit și ești gata să te înfrupți din ea. „O poți savura caldă sau rece, simplă sau cu dulceață deasupra sau poate cu frișcă făcută în casă și fructe de pădure, de ce nu? Eu am mâncat-o așa, în memoria bunicii mele și-am ascultat-o cu lacrimi în ochi pe Sofia Vicoveanca”, spune Anca Lungu.