Ce s-a ales de Anca Lungu, la doi ani de la plecarea din țară. Cu ce se ocupă acum

Pe vremea când la Antena 1 ”Observatorul” avea o altă echiă, telespectatorii fideli o puteau urmări și pe ea la pupitrul emisiunii, dar de doi ani s-a retras și duce o altfel de viață, departe de România, la Nisa.

Fosta prezentatoare a ”Observatorului” Antena 1, Anca Lungu, acum în vârstă de 34 de ani, locuiește de doi ani în Nisa, Franța, și, după cum chiar fosta prezentatore povestește, experimentează acolo ce unii oameni doar în vacanţă pot face.. Pentru Anca Lungu vacanța de la Nisa este deja de aproape doi ani un stil de viaţă.

Ca toată lumea, în această perioadă, și Anca, alături de familia ei, au fost nevoiți să-și schimbe modul de viață și să se acomodeze cu izolarea la domiciliu, având în vedere că, totuși, zona în care locuiesc este una din atracțiile turistice importante din Franța, dar acum totul pare pustiu. Fosta vedetă Antena 1 trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Harry, pentru care de altfel a și renunțat la România, mutându-se în Franța.

Tânăra povestește că în acești doi ani a ajuns să-și cunoască mai bine partenerul, din mai toate punctele de vedere și că familia lor este una fericită, cu doi copii.

Nu are un job anume tocmai datorită celor doi copii care, de altfel, îi cam ocupă tot timpul, mai ales acum când au fost nevoiți să stea în casă, iar cei doi sunt mici, năzdrăvani și dornici să se joace.

”Cu doi copii și în vacanță-i mai greu. (râde) Între timp, a apărut Iorgos pe lume și el e „proiectul care îmi ocupă cea mai mare parte a timpului. Apoi vine Natalia de la școală și îmi ocupă și cealaltă parte. Sunt o mamă destul de dedicată, deși am început să lucrez.

Am mai bine de un an de când mi-am reluat activitatea. La doi ani de la marea schimbare, cum o numești tu, sunt mulțumită de viața pe care o am, sunt recunoscătoare pentru familia pe care am reușit să o construim, sunt fericită pentru felul în care am evoluat din multe puncte de vedere și încă nu sunt mulțumită de nivelul meu de franceză.”, a mai povestit fosta vedetă Antena 1.