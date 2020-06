Rețetă compot de vișine. Rețeta de la bunica, simplă și fără conservant

Orice gospodină care se respectă trebuie să aibă în casă de la dulceață și până la vestitul compot, toate făcute din fructe proaspete. Și, de cele mai multe ori, e nevoie de rețete simple pentru a nu pierde foarte multe ore în bucătărie. Nu de alta, dar mai sunt și alte lucruri de făcut prin casă.

Rețetă compot de vișine

Pentru astăzi propunem doamnelor gospodine o rețetă de compot de vișine, simplă, așa cum făcea bunica pe vremea când eram mici. Tot ce aveți nevoie este răbdare și, bineînțeles, incredientele necesare pentru a avea un compot delicios de care să se bucure toți membri familiei. Pentru această rețetă trebuie să vă mai spunem că are două moduri de preparare, rapide, și anume la cuptor sau fiert la bain Marie.

În această perioadă din an, sfârșitul lui mai și începutul lunii iunie, este vremea cireșelor și a vișinilor, unele dintre cele mai îndrăgite fructe. Este de preferat acum, când sunt proaspete să ne apucăm să facem, pentru iarnă, dulceața și, de ce nu, chiar compotul de vișine sau de cireșe. În afară de asta le mai putem conserva, tot pentru iarnă, fie prin congelare, care e cea mai simplă metodă, dar noi pentru astăzi am ales metoda prin fierbere cu zahăr, sub formă de dulceață, gem, sau compot. Când vine vorba de compot, că despre el discutăm azi, trebuie să știți că vișinele nu necesită să fie curățate de sâmburi iar siropul de apă cu zahăr se prepară foarte ușor.

Folosim pentru prepararea compotului de vișine cam 1 kg. Pentru început trebuie să pregătiți borcanele, acum depinde de fiecare în parte, în ce fel de borcane vrea să-și facă compotul, dar recomandat este să se folosească borcane de mari. Așa că, dacă alegem un borcan de 800 ml , vom folosi cam 350 de grame de vișine, întregi, iar dacă avem în casă doar borcane de 400 de ml, vom folosi o canitate de 170 grame de vișine.

Se pun, așadar, în borcanele alese, fructele, după care puneți 2-3-4 linguri de zahăr și, ulterior, se toarnă apa rece de la robinet până se umple borcanul. Pentru a fermenta fructele cu zahărul va trebui să închideți ermetic borcanele, după care se scutură bine conținutul pentru a se dizolva zahărul.

Legat dezahăr, depinde foarte tare de cât de dulce sau de acrișor îl vreți, astfel că, zahărul va fi pus după gust, dar ca și cantitate ar fi cam 15-30 g de zahăr la 100 ml de apă, iar în cazul în care vișinele sunt foarte acre puteți pune si 35 g de zahăr.

Așa cum vă spuneam la început, există două variante prin care putem să preparăm viitorul compot, prin coacere sau prin fierbere în bain Marie. Pentru rețeta de astăzi, vă recomandăm cea de a doua variantă, cea în bain Marie.

Rețeta de la bunica, simplă și fără conservant

Petru a fi siguri că nu avem nevoie de conservanți, va trebui să spălăm foarte bine, atât borcanele, cât și capacele și să ne asigurăm că vor fi închise ermetic. În cele urmează vă dăm și incredinetele necesare pentru cun compot delicios de vișine ca la bunica.

Ingrediente