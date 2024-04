Rețeaua de socializare pentru care trebuie să plătești dacă vrei să ai cont. Ce au observat utilizatorii

Platforma socială X, cunoscută anterior ca Twitter, a început să testeze un nou sistem de acces bazat pe abonament, în două țări. Astfel, utilizatorii care doresc să își creeze un cont pe versiunea web a platformei sunt obligați să plătească un abonament anual, dacă doresc să facă parte din comunitate. În plus, aceștia trebuie să treacă și alte ”teste”.

Rețeaua de socializare care pune obstacole atunci când vrei să îți faci cont

Platforma socială X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a început să testeze un nou sistem de acces bazat pe abonament în două ţări, Noua Zeelandă şi Filipine.

Așa se face că, toate persoanele care își vor crea un cont pe versiunea web a platformei trebuie să plătească un abonament de un dolar pe an. În plus, aceștia trebuie să-și verifice identitatea prin intermediul numărului de telefon.

Noul program, denumit „Not A Bot”, este conceput pentru a reduce activitatea conturilor automate (cunoscute sub numele de boți), precum și pentru a combate spam-ul și manipularea informațiilor pe platformă.

Cu toate acestea, nu au existat explicații oficiale din partea Platformei Sociale X sau a lui Elon X , în ceea ce privește motivul pentru care acest program contra cost este valabil doar pentru conturile create pentru versiunea web și pentru utilizatorii noi.

Deși nu există surse oficiale, nu este exclus ca, în viitor, programul să fie extins pentru a include și aplicațiile mobile și utilizatorii din alte țări. Este important de știut că noul abonament „Not A Bot” este distinct de opțiunea ”X Premium”, care oferă utilizatorilor avantaje suplimentare, precum verificarea numelui, funcții de editare și posibilitatea de a posta mesaje mai lungi.

Aceste schimbări semnificative în modul de funcționare al platformei vin în ajutorul îmbunătățirii calității experienței utilizatorilor, dar și de a asigura un mediu online mai sigur și autentic.

Platforma X, anchetată de Uniunea Europeană

Platforma X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a devenit subiectul primei anchete oficiale inițiate de Uniunea Europeană în contextul implementării Legii Serviciilor Digitale.

Această mișcare vine la scurt timp după ce Uniunea Europeană a avertizat atât platforma X, cât și compania Meta, cu privire la necesitatea de a lua măsuri împotriva conținutului ilegal care s-a răspândit pe platforme după izbucnirea conflictului dintre Hamas și Israel.

Săptămâna trecută, oficialii europeni au transmis un avertisment către platformele sociale deținute de Meta și Elon Musk, solicitându-le să prezinte planuri concrete pentru a stopa răspândirea acestor informații ilegale.

CEO-ul platformei X, Linda Yaccarino, a declarat joi că platforma a intervenit deja, eliminând sute de conturi care promovau conținutul asociat cu Hamas. Ancheta Uniunii Europene va urmări și evalua modul în care platforma X și alte platforme sociale abordează conținutul ilegal și încalcările legislației în ceea ce privește conținutul online.