Resuscitarea cardiopulmonară. Cum se execută corect, de fapt. Așa poți salva vieți

Cum să te descurci în cazul unei astfel de situații limită? Care este modul corect de a executa o resuscitare cardiopulmonară? Poți salva vieți cu această tehnică, dacă este făcută corect.

Cum să execuți corect resuscitarea cardiopulmonară?

Toată lumea ar trebui să știe să ofere primul ajutor în cazuri extreme. Acest mic lucru învățat ar putea salva viața unui om. Din păcate, puțini știu să execute corect manevrele, în cazul în care nu se pierd cu firea din cauza situației și decid totuși să intervină.

Ideal ar fi ca resuscitarea cardiopulmonară să fie aplicată în primele minute de la incident, pentru că privarea creierului de oxigen pentru mai mult de 8-10 minute poate aduce daune ireversibile la nivelul acestui organ.

Trebuie să știi că înainte de a face orice, trebuie să verifici dacă victima este sau nu inconștientă, dacă respiră. Poți asculta zgomotele respiratorii, să urmărești mișcările pieptului sau încerci să simți pulsul la nivelul arterei carotite.

Apel la 112

Desigur că apelul la numărul unic de urgență este indicat încă din primele clipe de la conștientizarea unei tragedii, iar până la sosirea ajutoarelor medicale spirijul acordat persoanei în cauza nefericită este potrivit și vital în unele cazuri extreme. Pașii potriviți pentru resuscitarea cardiopulmonară sunt astfel:

A. Eliberarea căilor respiratorii

B. Respirația artificială

C. Masajul cardiac extrem

-Se pensează părtile moi ale nasului folosind policele si indexul mâinii de pe frunte si se deschide cavitatea bucală a victimei menţinând însă bărbia ridicată;

-Salvatorul inspiră normal si pune buzele în jurul gurii victimei asigurând o bună etanseitate;

-Salvatorul expiră constant în gura victimei preţ de 1 secundă, ca într-o respiraţie normală, urmărind ridicarea peretelui anterior al toracelui;

-Se menţine capul în hiperextensie si bărbia ridicată, se îndepărtează gura de gura victimei si se urmăreste revenirea toracelui la poziţia iniţială ca într-un expir normal;

-Se inspiră normal si se repetă ventilaţia pentru a obţine două ventilaţii eficiente. Cele două ventilaţii trebuie să fie efectuate în mai putin de 5 secunde.

Detalii

„Resuscitarea cardio-pulmonara (RCP) este o tehnica de prim ajutor utilizata in numeroase situatii de urgenta (infarct miocardic sau inec), in cazul in care victima nu mai respira sau prezinta o intrerupere a circulatiei sangelui. RCP presupune asocierea dintre respiratia artificiala (respiratie „gura-la-gura”) si resuscitare cardiaca, in scopul mentinerii fluxului sangvin spre creier si la celelalte organe vitale.

Daca activitatea inimii este oprita, intreruperea aportului de oxigen poate afecta grav creierul in doar cateva minute. Daca activitatea inimii nu poate fi reluata, moartea survine de obicei intre 8 si 10 minute. Din aceste motive, timpul este extrem de important atunci cand se incearca resuscitarea unei persoane care nu mai respira”, arată romedic.ro.