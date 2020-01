Replică halucinantă a Gabrielei Firea, pentru cei îngrijorați de poluarea din București. A început scandalul cu Guvernul Orban

Se pare că atacurile îndreptate spre Primăria Capitalei, venite de la Guvernul Orban, nu au lăsat fără replică edilul Capitalei. Gabriela Firea a pornit ”războiul” declarațiilor împotriva reprezentanților Guvernului Orban.

Totul, pare-se, ar fi pornit de la o postare a Gabrielei Firea, pe pagina de facebook, în care se lua de actuala guvernare. Reproșa Guvernului Orban promisiunile făcute la învestire, de a da afară din ministere ”clientela” PSD.

Ulterior, apar în presă articole prin care i se reproșa edilului Capitalei proasta condițiea Bucureștiului, apropos de poluare, acuzațiile venind din partea consilierilor PNL şi USR care ”deplâng ipocrit soarta bucureştenilor”, după spusele doamnei Firea.

”Încă din primul an de mandat am tras un semnal de alarmă în ceea ce privește poluarea în Capitală. Faptul că nu s-a făcut nimic în ultimii zece ani în acest sens a dus la agravarea acestei probleme. Începând din 2016 am luat măsuri concrete pentru îmbunătățirea calității aerului.Nu poți recupera în 36 de luni ce nu s-a făcut în zeci de ani!

Consilierii generali ai PNL și USR care s-au opus prin vot Planului Integrat de Calitate a Aerului. Constat cu mâhnire că aceiași că deplâng, ipocrit, soarta bucureștenilor. Când au avut ocazia să facă ceva concret pentru combaterea poluării, s-au opus vehement.

Actualul ministru al mediului – care a descoperit acum, politic, poluarea din București – ar trebui să-i tragă la răspundere pe consilierii PNL. Au blocat nejustificat proiectele anti-poluare doar pentru că erau propuse de Gabriela Firea, dar și pe fostul primar general interimar PNL, care, în timpul mandatului său, nu a luat nicio măsură concretă pentru protecția mediului”, a spus Gabriela Firea.