Relaţia pe care Nico o are cu fiii ginerelui său. Mai rar aşa ceva: „E o perioadă încărcată” EXCLUSIV

Nico este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară! La vârsta de 53 de ani, Nicoleta Matei nu dezamăgește niciodată publicul cu aparițiile sale încântătoare. Ori de câte ori urcă pe scenă, nimeni cu clipește, căci este de-a dreptul o artistă completă, iar prestațiile sale lasă publicul fără suflare. Nu este de mirare că Nico este suprasolicitată în această perioadă. Cântăreața are de susținut numeroase evenimente și concerte, iar în scurt timp va ajunge pentru prima oară pe scena din Washington DC. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Nico ne-a oferit mai multe detalii despre următoarea perioadă din viața ei.

Nico a devenit bunică pentru prima dată în luna ianuarie. Fiica sa, Alexandra a născut un băiețel perfect sănătos, pe nume Mathias. Artista se declară o femeie împlinită. Cu toate acestea, Nico nu face diferența între micuțul Mathias și cei doi fii pe care ginerele său îi are dintr-o relație anterioară. Artista consideră că toți trei sunt nepoții săi.

Este pentru a doua oară când Nico pleacă în America, dar pentru prima oară când va cânta pe scena din Washington DC. Artista nu își mai încape în piele de fericire.

Într-adevăr, este o perioadă foarte solicitată și recunoaște că fără agendă nu s-a descurca, însă este încântată că reușește să își susțină toate evenimentele.

“Am fost foarte ocupată cu spectacolele pe care le am, cu Luminița Anghel și cu artiști foarte buni. Pe data de 7 spetembrie plecăm în America. Nu am mai ieșit nici la TV, nu am ai avut timp. În Washington DC ne pregătim pentru un concert mare, grandios. Stăm 3 zile. Plecăm pe 7 și venim pe 11. Este pentru a doua oară în America, dar pentru prima oară pe acea scenă. Pe scena aceea au urcat doar artiști mari, precum, Jennifer Hudson, Aretha Franklin… La sfârșitul lunii august avem un festival la Oradea.

Am o agendă, fără ea nu m-aș descurca. Nu am timp nici pentru mine, pentru coafor, programări. A fost o perioadă aglomerată. Am fost 4 zile în Vama Veche cu soțul, în vacanță, dar a fost o vreme foarte urâtă și am stat la plajă doar jumătate de zi. Mi-aș dori mult să plecăm în altă țară în vacanță, dar vedem. Îmi e groază că zbor până în America 12 ore…”, ne-a mai spus Nico, în exclusivitate pentru Playtech Știri.