Relația actuală dintre mama Laurei Stoica și familia iubitului, la 15 ani de la tragedie. Dezvăluiri neștiute până acum (exclusiv)

Care este relația dintre mama Laurei Stoica și familia iubitului regretatei soliste? Au trecut 15 ani de la tragedia care a șocat întreaga țară. Iată mai multe detalii despre cei dragi ai lor!

Lumea muzicii rock era în doliu în urmă cu 15 ani, moment în care celebra Laura Stoica se stingea din viață în urma unui accident violent rutier în timp ce se întorcea de la un concert din Urziceni.

În mașina blestemată se mai afla și toboșarul formației, Cristi, cel alături de care urma să întemeieze o familie. Cei doi urmau să devină părinți peste câteva luni, dar soarta i-a luat de lângă cei dragi mult prea devreme.

Laura Stoica a fost una din cele mai iubite și apreciate soliste din România, iar chiar și acum fanii îi duc amintirea mai departe prin piesele pe care le ascultă și mesajele pe care i le aduc la locul unde își doarme somnul de veci.

Aceasta și-a luat adio de la viață pentru totdeauna la doar 38 de ani. Elena Stoica, mama Laurei Stoica, vine cu detalii din viața sa de acum, menționând că ține legătura cu familia bărbatului cu care cântăreața urma să se căsătorească.

“Țin legătura în continuare cu familia lui Cristi, normal! Chiar în primăvară am făcut și crucea de la mormântul lor, am schimbat-o că era veche de 15 ani de zile. Era o cruce din lemn și am schimbat-o cu una din granit. Este și normal să ținem legătura, suntem oameni, trebuie să ne înțelegem”, a precizat Elena Stoica, pentru impact.ro.