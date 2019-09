Reguli noi în privința plății cu cardul! Care sunt noile măsuri suplimentare de siguranță

Schimbări noi în privința plății cu cardul. S-au adăugat măsuri suplimentare de securitate la plățile online și la comercianți. Cum va funcționa de acum totul și care sunt demersurile? Iată ce arată regulamentul Uniunii Europene! Toți românii trebuie să ia la cunoștință asta.

S-a schimbat plata cu cardul!

vor trebui să se supună noilor reguli. Noul regulament al Uniunii Europene arată că plata cu cardul s-a schimbat, astfel că măsuri suplimentare au fost adăugate unor acțiuni. Este vorba despre plățile online, dar și cele ale comercianților. Începând cu azi, 14 septembrie, toate acțiunile cu cardul indicate de mai susAcestea au intrat în vigoare pentru securitatea pentru tranzacții, dar și pentru introducerea unor date suplimentare pentru autentificare și conformare a plății.

ecure primit prin SMS nu mai este de ajuns. Noutatea vine la plățile online, unde codul 3D sÎn acest context, va fi necesară și introducerea ultimelor patru cifre ale CNP-ului titularului de cont. Modificările aferente sunt cuprinse în Regulamentul Delegat (UE) 2018/389 de completare a Directivei UE nr. 2366/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului (PSD2) cu privire la „standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare (Regulamentul UE)”.

Plățile la comercianți în magazin

Plata a sub 100 de lei nu necesită introducerea codului PIN al cardului. De acum, după fiecare 5 plăți contactless consecutive de sub 100 de lei, 30 de euro, plata următoare va trebui să fie autorizată prin codul PIN. Plățile prin online bancking au și ele parte de schimbări. Dacă plata care urmează să fie făcută este sub 30 de EUR, nu va fi nevoie să introduci codul oferit de un dispozitiv token sau parola de acces în contul de online banking.

• Valoarea plății depășește 30 de Euro (sau 100 de lei)

• Faci a 6-a plată consecutivă sub 30 de Euro (sau 100 de lei)

• Valoarea cumulată a ultimelor plăți depășește 100 de Euro (sau echivalentul în lei).