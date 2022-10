Reguli de joc tabinet. Trucuri și sfaturi pentru a deveni un jucător profesionist

Ce este tabinetul? Este un joc simplu, care poate fi jucat de persoanele de toate vârstele, copii sau adulți. Pentru a juca tabinet ai nevoie de un pachet de 52 de cărți, fără jokeri. Se poate juca în 4 oameni (2 echipe), în 2 sau 3 jucători. Pentru cei care nu știau până acum, tabinetul este acel gen de joc care îți antrenează mintea și îți dezvoltă simțul strategic. În materialul care urmează, vă prezentăm reguli de joc tabinet.

Cum se joacă tabinet și ce presupune acesta

Cine nu a auzit de tabinet? Acel joc de cărți la care te strângi laolaltă alături de prieteni sau familie, într-o seară. Pe scurt, tabinetul este un joc de cărți simplu, care îți pune mintea la contribuție.

Jocul de tabinet este și distractiv și educativ în același timp, pentru că va trebui să calculezi și să faci combinări matematice, să ții minte ce alte cărți s-au jucat și să știi să te adaptezi ca să câștigi.

Haideți să vedem cum se joacă, de fapt, dar și care sunt regulile de joc tabinet. Prima dată se amestecă cele 52 de cărți de joc. Primul jucător ia 4 cărți, dar are dreptul să refuze cărțile, fiind singurul jucător care are voie să facă acest lucru. Pe de altă parte, primul jucător nu poate refuza dacă are 2 cărți cu puncte, adică As, Damă, King, Juvete 2 de trefla sau 10.

Doar primul jucător are dreptul la 4 cărți

Dacă totuși vrea să refuze cărțile, primul jucător întoarce cărțile din mână pe față și le pune pe masa. În aceste condiții, lui i se va oferi alte șase cărți pe care nu are voie să le mai refuze.

În schimb, dacă primul jucător acceptă cele 4 cărți primite inițial, i se mai oferă 2 cărți, pentru ca la final să aibă 6. Celorlalți participanți la joc li se distribuie 6 cărți.

Celorlalți jucători li se distribuie 6 cărți. Dacă primul jucător nu a refuzat nicio carte, după ce s-au distribuit cărțile tuturor jucătorilor, se întorc următoarele 4 cărți cu fața-n sus și se așază pe masă.

Reguli de joc tabinet pentru cei care vor să câștige mereu

Ca orice joc, și acesta are anumite reguli pe care trebuie să le respecți pentru a câștiga. Scopul fiecărui participant la joc este să adune cât mai multe puncte decât ceilalți jucători.

Spre deosebire de alte jocuri cu cărți, precum pokerul, la tabinet, cărțile au aceeași valoare care este inscripționată pe ele, deci cărțile mari (A=11 sau 1, J=12, Q=13, K=14).

Reguli de joc tabinet. De obicei, tabinetul se joacă n 4 jucători și se fac echipe de câte doi. Niciodată nu vei ști e cărți are partenerul și nici nu vei afla care e echipa câștigătoare până la final când se calculează punctajul. Nu contează ce combinații faci, important este doar punctajul.

Contează să acumulezi cât mai multe puncte

De asemeneea, trebuie să păstrezi pe masă doar cărțile cu valori mari și să scapi de cărțile mici. Jucătorii trebuie să calculeze pentru pentru a ridica de pe masă cât mai multe cărți a căror valoare totală este egală cu valoarea unei cărți din mână.

De exemplu, cu cifra 9 se ia un 2 și 7, cu un valet dacă la masa ai un zecar și un doiar, 2 + 10 = 12. Astfel, cu valetul poți lua zecarul şi doiul. În plus, se pot lua cărți de pe masă în orice combinație posibilă, care să rezulte valoarea cărții deținute.

Jucătorul care ia ultimul o carte de pe masă are dreptul să ia toate cărțile rămase, dar numai dacă până la terminarea jocului nimeni nu mai ia nimic.

La final, calculezi câte puncte a strâns fiecare jucător de tabinet. Cel care a strâns cele mai multe puncta este declarat câștigătorul!

Află care sunt regulile de joc la x și 0. Secretul care te ajută să câștigi mereu

Reguli de joc tabinet

Pentru cei care sunt la început, nu trebuie să se sperie de regulile de joc tabinet. Ele se învață foarte repede și nu sunt grele deloc, mai ales atunci când jucătorii își intră în mână, cum s-ar spune. Mai mult de atât, pentru ca jocul să fie mai wow, se pot adăuga pedepse pe echipe, care vor da și mai mult de gândit. Iată ce reguli de joc tabinet există: