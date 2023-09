Regula Elenei Ceaușescu pentru prima zi de școală. Cererea stranie pe care elevii din România trebuiau să o respecte

Prima zi de școală din perioada în care România era condusă de Nicolae Ceaușescu era, la fel ca oricare altă sărbătoare, un alt prilej de a aduce ovații soților Ceaușescu. Iată ce cerere le era adresată tuturor elevilor.

Prima zi de școală în vremea lui Ceaușescu

În fiecare an, începutul de an școlar are un farmec aparte atât pentru elevi, cât și pentru profesori și părinți. Înainte de 1989, în vremea regimului comunist, totul era diferit. Uniformele erau obligatorii, manualele erau unice, iar elevii care nu aveau carnetul de note la ei nu puteau să intre în şcoală.

Ba mai mult, şcoala nu însemna numai ore de curs, ci şi atelier, muncă la strung, muncă patriotică și apartenenţa la organizaţii. Şoimii patriei, Pionierii şi UTC-iştii erau educaţi în spiritul umanismului, al dragostei şi respectului faţă de patrie şi popor, dar mai ales față de Partidul Comunist Român.

Prin urmare, totul se reducea la un alt prilej pentru a proslăvi realizările ”geniului” și ale ”savantei”, iar publicațiile erau pline de laude la adresa performanțelor învățământului românesc, al căruia scop era de a-i pregăti pe elevi pentru ”exigențele tot mai înalte ale partidului”.

Tinerii trebuiau să fie bine pregătiți.

La data de 15 septembrie 1989, Nicolae și Elena Ceaușescu au deschis anul școlar la Iași, acolo unde se aflau într-o vizită de lucru de 2 zile. Mesajele apărute în ziar scriau că este ”a 25-a promoție a Epocii de Aur”, iar cererea era că tinerii trebuie să fie bine pregătiți pentru orice misiune de partid și că, în general, nimic nu era posibil fără conducătorul țării.

”Ceremoniile nu avea nicio legătură cu învățământul sau cu cercetarea, ci mai degrabă despre prezența familiei prezidențiale în mijlocul elevilor și studenților „cu ocazia vizitelor efectuate în unități de învățământ de pe întreg cuprinsul patriei, devenite o frumoasă și emoționantă tradiție, expresie a grijii statornice pe care o poartă creării celor mai bune condiții de studiu, de pregătire temeinică, pentru muncă și viață, a tinerei generații”, se arată într-un un comentariu Europa Liberă, din ziua de 15 septembrie 1989.

Elevi cu uniforme, săli de clasă cu poza lui Nicolae Ceaușescu deasupra catedrei, manuale unice, abecedare cu texte patriotice, zile de muncă pe câmp, îndatoriri şi obligaţii pentru copii, încă de la intrarea în grădiniţă. Aşa era sistemul de învățământ românesc din acea vreme.

