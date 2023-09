Cum să-și susțină părinții copiii la început de an școlar. Grădinița, școala sau liceul, prag decisiv în creșterea unui adult sănătos emoțional. Sfaturile psihologului EXCLUSIV

Prima zi de școală este un moment extrem de important în viața unui copil, dar și în viața unui părinte, astfel că este necesar ca aceștia să parcurgă un mic abecedar. Trebuie să îi explicăm copilului ce face concret la școală și să avem grijă cum „pictăm” portretul profesorului de la clasă. În ceea ce îi privește pe adolescenți, părinții trebuie să înțeleagă că parteneriatul este extrem de util, iar relația să se bazeze pe comunicare, a explicat psihologul Jeni Chiriac pentru Playtech.ro

Emoțiile din prima zi de școală nu se compară cu nimic, iar trecerea de la grădiniță la școală poate fi extrem de stresantă pentru cei mici, iar în acest caz este important ca părinții să discute cu copiii și să le ofere sprijin.

Începutul de an școlar este dificil și pentru elevii din anii terminali, în special cei de clasa XII-a care trebuie să decidă și ce vor face în viitor. În acest caz este important că adolescenții să se cunoască pe sine și să nu aibă parte de o prea mai presiune, ci mai degrabă de înțelegere, iar părintele să îi fie călăuză în drumul pe care pășește.

Într-un interviu acordat Playtech.ro psihologul Jeni Chiriac ne oferă câteva sfaturi despre cum gestionăm emoțiile din prima zi de școală și cum evităm să ne suprasolicităm copilul.

Playtech.ro: Cum pregătim copilul pentru prima zi de școală?

Playtech.ro: Cum îi facem pe copii să ne spună ce simt? Să nu ascundă lucruri? Să ne spună când este trist?

Playtech.ro: Cât de important e ce spune părintele despre școală, de exemplu, despre profesori sau chiar anumite materii?

Atunci când îmi cunosc copilul și îmi cunosc limitele tipului meu de parenting: inconsistență sau ce am făcut eu acolo, caut să-mi sprijin copilul pentru că nu scap de o problemă, îmi creez o problemă.

Este important să nu cosmetizăm atât de mult adevărul legat de școală, încât să creăm o percepție deformată, eronată a copilului față de ce îl așteaptă la școală. Dacă eu îi spun doar că se va juca la școală și copilul anterior are concepția că a se juca înseamnă a face ce vrea el vă dați seama că îi fac o imagine greșită.

Playtech.ro: Cum tratăm trecerea copilului de la grădiniță la școală? Copilul începe să primească calificative, ce facem când primește de exemplu, un bine, cum reacționăm?

Cele două dacă sunt respectate,pe lângă respectul față de instituția școlii și ce înseamnă utilitatea fiecărei materii. Tot de la noi, copiii învață de la noi atitudinea față de materiile de la școală și de școală implicit și de cadrele didactice inclusiv. De exemplu, în V-VIII am văzut elevi cărora nu le place matematica pentru că nu le plăcea profesorul, iar când se schimba profesorul automatic, matematica avea sens.

Pentru că exact cum am spus, de exemplu cum sunt evaluările: copiii din clasele primare se lovesc de evaluarea din clasa a II-a și evaluarea din clasa a IV-a, au fost elevi care au privit lucrul acesta cu anxietate, dar și elevi care au fost lejeri pentru că au înțeles ce se evaluează și fără să dezvolte această anxietate de performanță.

Psiholog: Este iarăși o prelungire a parentingului nostru pentru că în funcție de tipul de educație pe care l-am avut și percepția copilului pe care am încurajat-o față de greșeală sau față de lucrurile pe care le-a făcut ai puțin bine, atunci copilul poate să fie mai tolerant sau receptiv și să înțeleagă că acel calificativ reprezintă doar o efortul sau o stare, un context și că atunci când se întâmplă lucrul acesta e bine să se focuseze pe ceea ce poate face diferit, să înțeleagă ce anume a dus la situația respectivă.

Playtech.ro: Ce facem cu elevii în anii terminali, mai ales cu cei de clasa XII-a? Cum îi îndrumăm în ceea ce privește alegerea facultății?

Playtech.ro: Cum îi facem pe copii să fie responsabili?

Psiholog: Motivația este fluctuantă în adolescență și ne confruntăm cu tot felul transformări interioare și bineînțeles și aceea plăcere de a cădea tentațiilor grupului de apartenență și este firesc să ne monitorizăm copiii, dar dar fără să ne supere că ne ies de sub tutelă pentru că în segmentul acesta 11-14 ani este foarte important să promovăm independența, să-și preia mai multă responsabilitate pentru gestionarea învățatului, temelor, sarcinilor în casă.

Playtech.ro: Cum discutăm cu adolescenții? Cum relaționăm cu ei? Și cum îi ținem departe de tentații?

Psiholog: Este dificil pentru noi să știm în permanență, ca părinți să știm ce e mai bine de făcut și este important să învățăm din greșeli, trebuie să renunțăm să le suflăm în ceafă pentru că atunci când facem asta împiedicăm dezvoltarea abilităților de gestionare a timpului.

Lucrurile făcute doar de gura noastră prin excelență, înseamnă practic, ca copilul nostru să fie obișnuit să fie împins de la spate, obișnuit ca timpul să fie decis de alții, să nu își cultive această reprezentare a timpului și sunt foarte mulți copii, care nu pot reprezenta cât le ia un exercițiu, cât le ia să învețe la o materie, nu au au o strategie de învățare, spun vai ce mult este de învățat, etc.

Aceste lucruri au legătură și cu tipul nostru de parenting, cu comentariile noastre de-a lungul anilor în care le-am plâns noi de milă, când într-o formă sau alta sarcinile nu se discută.

Sunt și părinți care de frica tentațiilor încarcă excesiv programul copilul și noi trebuie să înțelegem că au nevoie de timpul lor pentru ei, au nevoie să facă ce doresc, chiar dacă vorbim de activități sportive, care chipurile corespund unor pasiuni, regularitatea și strictețea unui program încărcat îi face pe copii în timp să-și piardă pasiunea pentru acel sport sau acel tip de activitate.

Este foarte important să înțelegem ce facem în momentul în care îi alcătuim de la vârste fragede programului, acordând atenție și nevoii de socializare pentru că el se cunoaște prin aportul părinților, dar și prin contactul cu copiii, iar rezistența la tentații nu se realizează printr-un comportament hiperprotector și prin parteneriat și bineînțeles experiențele din care el învață, ce este bine și ce este rău.

Își întărește într-o formă sau alta regulile sau lucrurile pe care eu ca părinte l-am învățat. Când e vorba de stres, am văzut foarte mulți părinți care în momentul în care îl degrevează pe copil de tot, copilul nu are decât sarcina de a învăța și atunci ce stres are acel copil?