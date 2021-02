Regina Elisabeta l-a sunat pe Harry, în America. Ce a putut să îi ceară prințului, de fapt

Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord l-a sunat pe Harry, care se află în Statele Unite ale Americii, alături de soția lui, Meghan Markle, și de fiul lor, Archie. O sursă apropiată prințului a dezvăluit ce i-a cerut suverana nepotului ei, de fapt. Fratele prințului William a fost nevoit să facă o promisiune.

Regina Elisabeta a II-a i-a spus prințului Harry la telefon că este extrem de încântată de faptul că el și-a găsit fericirea. Suverana i-a mai spus că ea își dorește doar ce e mai bun pentru el și pentru familia lui, care în curând se va mări, pentru că Meghan Markle este însărcinată pentru cea de-a doua oră, după ce la data de 6 mai 2019 l-a născut pe Archie.

Pe de altă parte, regina a avut o rugăminte la nepotul ei. ”Ea a observat că el nu era împăcat cu poziția pe care o avea în familia regală. În plus, a avut întotdeauna multă afecțiune și simpatie pentru el. Harry i-a explicat că nu are nici un regret referitor la decizia lui de a se retrage și i-a oferit detalii despre viitorul său rol. I-a spus că va fi liber, dar fără să uite că are o datorie față de familie. I-a promis suveranei din nou că nu va face niciodată ceva care să afecteze imaginea Casei regale. A fost o conversație armonioasă între o bunică grijulie și un nepot”, a spus sursa, conform The Mirror.