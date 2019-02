Cele mai bizare privilegii ale Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Regina Elisabeta a II-a A Marii Britanii, bunica prinților William și Harry, beneficiază de o mulțime de privilegii, care au venit la pachet cu titlul de regină. V-ați gândit vreodată cum ar fi să circulați fără permis de conducere, fără pașaport sau să nu fiți arestați niciodată? E greu de imaginat, dar Elisabeta a II-a își permite asta, desigur!

Are propriul său ATM

Spre deosebire de toți oamenii de pe pământ care atunci când au nevoie de bani cash dau fuga la bancă, Regina Elisabeta a II-a are propriul bancomat instalat în subsolul Palatului Buckingham de banca britanică Coutts.

Regina Elisabeta nu are nevoie de pașaport

Deși a călătorit în peste 100 de țări din lume, Regina nu are pașaport valabil. Asta deoarece pe prima pagină a pașaportului britanic scrie: „Secretarul de Stat al Majestății Sale Britanice cere, în numele Majestății Sale, tuturor celor desemnați de a permite purtătorului acestui pașaport să treacă liber, fără a fi reținut sau împiedicat, și să-i ofere purtătorului atât asistență, cât și protecție, dacă este necesar’. Altfel spus legislația britanică prevede că pașapoartele sunt eliberate în numele Majestății Sale, astfel că este imposibil ca Regina să-și elibereze propriul document. Pe scurt, pentru ca un cetățean britanic să aibă pașaport, trebuie să întocmească o cerere către Regină. Cu toate acestea, ceilalți membri ai familiei regale nu sunt scutiți de a avea pașapoartele la ei atunci când călătoresc.

Poate conduce fără permis de conducere

Regina Elisabeta a II-a a învățat să conducă în momente grele ale națiunii sale, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Este singura persoana din Regatul Unit care nu are nevoie, din punct de vedere legal, de un permis de conducere pentru a se urca la volanul mașinii. De asemenea, nici mașina sa nu are nevoie de număr de înmatriculare. Motivul este identic cu cel pentru care nu deține pașaport : ea este cea care emite permisele de conducere, nu are nevoie de unul propriu.

Regina are două zile de naștere

Dat fiind că Regina este cea mai importantă personalitate din Regatul Unit, aceasta are două zile în care își serbează ziua de naștere – cea oficială este pe data de 21 aprilie, iar cealaltă este a doua sâmbătă din luna iunie. Este un privilegiu oficial. Această tradiție a fost începută de Regele George al II-lea în 1748, pentru că acesta considera că în noiembrie era prea frig pentru a-și sărbători ziua de naștere.

Regina Elisabeta nu poate fi arestată

De asemenea, Regina Elisabeta a II-a nu poate fi arestată și condamnată în cazul în care comite o crimă, iar asta deoarece este șeful statului, iar monarhul primește acest privilegiu în mod legal. Regina poate să încalce, în principiu, orice lege doreşte, întrucât este deasupra legilor ţării pe care o conduce. Totodată, regina nu poate fi dată în judecată de nimeni. Niciodată !

Regina deține toți delfinii și toate lebedele

Elisabeta a II-a mai are un privilegiu, ce poate fi considerat mai mult o obligație – acesteia îi aparțin toate lebedele nemarcate aflate în apele teritoriale. De asemenea, conform unei legi din 1324, Regina deține, de asemenea, toți sturionii, balenele și delfinii aflați în largul mării.

Nu plătește taxe

În calitate de domnitor al Regatului Unit al Marii Britanii, Regina nu este nevoită să plătească taxe și nu poate fi interogată, DAR din 1992 Regina a ales să platească taxe ca un britanic obișnuit.