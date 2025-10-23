Ultima oră
23 oct. 2025 | 13:56
de Ioana Bucur

Știri generale
Regina Camilla, şuşoteli cu Regele Charles, în Capela Sixtină. Momentul a fost surprins de fotografi
9imagini

Într-o imagine care a atras imediat atenția presei internaționale, Regina Camilla a fost surprinsă șoptind câteva cuvinte către Regele Charles în timp ce se aflau în Capela Sixtină, la Vatican. Momentul, surprins de fotografi, a stârnit curiozitate și comentarii.

Gesturile făcute de Regina Camilla

Regele Charles și Papa Leon vor marca un moment istoric la Vatican. Pentru prima dată de la ruptura Bisericii Angliei de Roma în 1534, un monarh britanic se va ruga public alături de un papă, potrivit The Guardian. Regele va participa împreună cu Papa Leon al XIV-lea la un serviciu ecumenic în Capela Sixtină, în cadrul vizitei sale de stat la Vatican, însoțit de regină, în perioada 22–23 octombrie. Evenimentul este considerat un „moment semnificativ” în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Angliei, pe care Charles o conduce în calitate de guvernator suprem.

Înainte de sosirea Papei, regina s-a ferit de privirile curioșilor folosind o carte de rugăciune, atrăgând atenția regelui pentru câteva secunde și adăugând un moment discret, dar simbolic, vizitei istorice.

Familia regală va vizita și Bazilica Sfântul Pavel din afara Zidurilor (St Paul Outside the Walls), un lăcaș cu legături istorice cu coroana engleză încă din vremea conducătorilor saxoni, precum regii Offa și Æthelwulf, care au contribuit la întreținerea mormântului apostolului Pavel.

Regele Charles a acceptat propunerea Papei de a deveni „confrate regal” al abației, un titlu simbolizând fraternitatea spirituală dintre liderii celor două Biserici. Vaticanul a pregătit un scaun special, decorat cu stema regală, pe care Regele îl va folosi în timpul serviciului ecumenic; după ceremonie, scaunul va rămâne în absida bazilicii, destinat moștenitorilor și succesorilor săi, ca simbol al respectului reciproc dintre Papa Leon și Rege.

