‘Reghecampf o să ajungă la pușcărie!’. Anamaria Prodan, reacție explozivă după acuzele antrenorului

Anamaria Prodan vine cu o reacție explozivă în urma acuzațiilor dure primite din partea tatălui copilului ei. Celebrul agent FIFA a intervenit imediat după ce antrenorul a adus în prim-plan anumite detalii din trecutul ei. Sexy impresara a comentat subiectul controversat cu Dan Alex de care a amintit încă soțul ei. Ce spune vedeta despre spusele fostului partener?

Anamaria Prodan vine cu o reacție incredibilă după ce încă soțul ei a scos la iveală numeroase detalii picante din trecutul său. Celebra impresară a răbufnit! Cea din urmă a făcut și ea o serie de mărturii despre subiectul legat de Dan Alexa.

Declarațiile agentului FIFA sunt în contradictoriu cu spusele soțului ei. Vedeta a ținut să lămurească pentru totdeauna subietul controversat, declarând că orice ar vrea să inventeze antenorul despre ea ca să iasă în față, lumea știe cine este.

Mai mult decât atât, ea a eliminat faptul că între cei doi ar fi existat ceva vreodată, precizând că nu este singurul bărbat căruia i-ar fi dat o palmă. Cea din urmă a subliniat că este o fire vulcanică și că toată lumea știe asta.

De asemenea, în cadrul unei emisiuni a mai susținut și că fostul ei partener este împins de Corina Caciuc să o aducă într-o lumină proastă și să facă astfel de declarații mincinoase despre ea pentru că este implicat în nenumărate probleme, iar amanta îl are la mână. Anamaria Prodan a subliniat și că i se pare jenant că bărbatul are tupeul să iasă să vorbească.

„Eu nici nu citesc ce spune omul. Mi se pare jenant ca are tupeul să iasă să vorbească. Omul este impins să spună aceste lucruri. Fetița asta îl are la mână cu numeroase lucruri rele. Este băgat în c** pâna la gat. Cand se sparge buba la el, se duce direct la pușcărie.

Omul asta la aproape 50 de ani nu vine sa îsi vada copilul. Astăzi m-am rugat de el să iși vadă copilul si a zis ca nu are ce să facă. Eu cu Dan Alexa nu am avut vreo treabă, eu sunt vulcanică, nu este primul căruia i-am dat o palmă.

Eu mereu mi-am cerut scuze peste aceste reacții. Alexa a fost băgat în acest scandal pentru că este cel mai bun. Ei încearcă să mă dărâme.”, a declarat Anamaria Prodan la Xtra Night Show, de la Antena Stars.