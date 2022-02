Reghecampf, gest frumos pentru Corina Caciuc. Oare Anamaria Prodan ce va zice?

Laurențiu Reghecampf a făcut un gest frumos pentru Corina Caciuc, iubita sa, de ziua ei de naștere. Corina Caciuc a împlinit azi vârsta de 29 de ani, iar antrenorul a surprins-o într-un mod foarte plăcut. El i-a pregătit un cadou, pe care l-a afișat și pe contul său de Instagram, ca pe o declarație publică de dragoste.

Laurențiu Reghecampf și-a sărbătorit iubita însărcinată, care azi a împlinit vârsta de 29 de ani. El i-a pregătit un tort și un buchet de flori, pe care le-a postat și pe contul lui de Instagram. De altfel, antrenorul de fotbal se arată extrem de atent și grijuliu cu viitoarea mămică, care în scurt timp îi va aduce pe lume un nou moștenitor.

Cu toate că antrenorul nu a afișat cadouri exclusiviste, ci doar unele simbolice, cu siguranță iubita sa se simte încântată de gesturile pline de iubire ale iubitului ei.

Anamaria Prodan, care adesea postează mesaje la adresa încă soțului ei, nu a comentat până la acest moment noua imagine postată de Reghecampf la InstaStory.

Cel mai recent mesaj al impresarei, cu trimitere către soțului ei, a fost postat pe contul ei de Instagram, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, 14 februarie. Deși se află în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, ea nu a uitat să îi transmită un mesaj fostului soț chiar cu această ocazie.

Astfel, cu ocazia zilei de 14 februarie, impresara a postat pe contul său de Instagram o urare pentru cei care o urmăresc, dar și un mesaj fostului său soț: „Happy Valentine’s Day! Mai toată lumea știe să iubească, însă puțini sunt cei care știu cum să rămână îndrăgostiți toată viața de aceeași persoană”, a fost mesajul postat de aceasta pe rețeaua de socializare.

În prezent, Anamaria Prodan este plecată în vacanță pe plajele din Emirate.

„Eu si copiii suntem fericiți și liniștiți. Nu facem altceva decât să zâmbim amar când vine vorba de fostul soț. Este mult prea jos. În familia în care am crescut eu, nu am auzit de prostituție sau asemenea nenorociri. Nici nu am crezut vreodată, la cât am râs de aceste fete de oraș, ieftine, că Reghecampf va decădea în asemenea hal. Dar de morți numai de bine! Vă iubesc!“, a declarat Anamaria Prodan pentru Click.ro.