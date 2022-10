Regele Charles a recunoscut că a înșelat. Detalii noi despre infidelitățile sale

Este cât se poate de clar: Regele Charles a recunoscut că a înșelat. S-a întâmplat în timpul mariajului său cu Prințesa Diana. Însă consecințele sincerității sale l-au costat scump pe noul conducător al Coroanei britanice. Au apărut noi dezvăluiri în legătură cu infidelitățile fiului regretatei regine Elisabeta a II-a. Ce detalii au fost făcute publice acum.

Regele Charles a recunoscut că a înșelat

În anul 1994, Regele Charles a acceptat o invitație din partea postului național de televiziune pentru a participa la un interviu. Emisiunea urma să fie prezentată de către jurnalistul britanic Jonathan Dimbleby. La acea vreme, Prințul de Wales și Prințesa Diana trăiau separat de doi ani de zile.

În timpul interviului cu pricina, Regele Charles a fost rugat să clarifice, printre altele, și zvonurile referitoare la natura relației sale cu Camilla, actuala regină consoartă. Autorul Valentine Low a analizat ce efecte au avut declarațiile monarhului de la Londra asupra reputației sale.

Cartea „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”/ „Curtenii: Puterea ascunsă din spatele coroanei”, scrisă de Valentine Low, a fost lansată pe piață joi, 6 octombrie. În cadrul acesteia, autorul susține că mărturisirea făcută de Regele Charles, potrivit căreia a înșelat-o pe Prințesa Diana, a provocat „daune incalculabile reputației sale”.

Tocmai din cauza consecințelor declarațiilor pe care le-a făcut la acea vreme, Regele Charles și-a concediat secretarul particular. Monarhul a dat vina pe sfatul primit, conform căruia trebuia să dea totul pe față. Richard Aylard și-a părăsit, în cele din urmă, funcția în anul 1997 și refuză și în prezent să dea curs solicitărilor din partea presei pe acest subiect.

Pe cine a dat vina suveranul, ulterior

În timpul interviului pe care i l-a oferit jurnalistului Jonathan Dimbleby, actualul Rege al Marii Britanii a spus că i-a fost „credincios” și că s-a comportat „onorabil” cu Prințesa Diana. Însă asta până când „căsnicia s-a destrămat iremediabil”.

„Amândoi am încercat”, s-a exprimat fostul Prinț de Wales, în interviul din 1994.

Valentine Low scrie că nu doar publicul a reacționat sever la mărturisirea făcută de Charles, ci și membri din familia regală. Mai ales când s-a aflat că Prințesa Diana și Camilla se cunoașteau. Autorul a amintit de un episod în care actualul rege a fost întrebat, după o vreme de la interviul cu pricina, ce l-a determinat să facă astfel de dezvăluiri publice. Se întâmpla în timpul unei cine în familia regală.

„A arătat cu degetul spre secretarul său particular. A spus furios că el l-a obligat să spună adevărul. A fost un moment foarte neplăcut”, a spus o persoană care se afla la masă, potrivit cărții citate.

Pentru Richard Aylard, acest lucru avea să însemne începutul sfârșitului său de carieră la Casa Regală.