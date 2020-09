Regele canalelor din România. Povestea dramatică din lumea subterană a Capitalei: cum trăiesc mii de români

În spatele florăriilor de la Gara de Nord există o gaură care te duce într-un canl renovat și aranjat precum o casă la țară, locul fiind împărți în camere cu pereți proaspăt zugrăviți în roz și decorați cu tablouri și fotografii vechi.

Regele canalelor din România

Celălalt capăt al tunelului e infernul, podeaua fiind inundată cu o zeamă fierbinte în care plutesc seringi folosite, sânge și prezervative. Câțiva oameni respiră din pungi umplute cu un lichid argintiu, alții scobesc cabluri pentru metalul din ele. În mijlocul tunelului se afla și un bărbat plin de lanțuri și tatuat pe tot corpul:

”De mic copil am trăit în canale. Eu sunt terminatorul. Singurul care a reușit să fac ceva pentru oamenii străzii. Să fac din întuneric lumină. Sub dominația mea, toată lumea are banul lui, are ce mânca. De bine de rău, au tot ce le trebuie. De la lumină, căldură, o vorbă părintească, o înțelegere. Oamenii de-afară sunt distanți între ei. E mai greu de înțeles ce facem noi aici. Dar dacă-ți spune fiecare povestea lui, cum și-a petrecut toți anii ăștia alături de mine, n-ai să crezi.”, spune Bruce Lee, conform casajurnalistului.ro.

Un alt ”locatar”, Ștefan e consumator de injectabile. Acesta s-a iubit ani buni cu un boschetar pe care l-a luat acasă. Acum face un doctorat în Politici Publice în domeniul Drogurilor.

”Când bag Pure, sunt foarte dominat de partea sexuală și foarte greu îmi scot capul din asta. Mă gândesc la sex în public – în clipa aia totul devine real. Ai impresia că poți să iubești maxim pe oricine. Dar cu ăia n-aș putea pentru că sunt jalnici, sunt varză. Sunt foarte murdari, sunt cu seringi. Poate când eram tânăr. Atunci puteam să … pe oricine.”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

”Prima stare e un fel de conștientizare a faptului că tot ce gândești tu și toate procesele mentale nu-s doar ale tale și doar tu ai acces la ele, ci sunt publice. E pure și simplu impresia că altcineva, o prezență participă la ce se întâmplă în tine. Exact asta e impresia principală. E și euforie, e și ieșire din propriul eu. Fizic, tot corpul ți se mobilizează. Ai senzații de ușurare, poți să fugi, alergi, faci ce vrei. Ești Superman”, a declarat acesta.

Toată lumea îi zice ”tată”

Un alt bărbat cu statură de boxer fumează o țigară. El vine și stă aici până noaptea târziu. El combina dolari și alte lucruri interzise pe timpul comuniștilor, dar închisoarea l-a cumințit. Și-a făcut familie, iar acum e voluntar la o asociație care dă de mâncare oamenilor străzii. Îl cunoaște pe Bruce Lee de 23 de ani, care tot în canal stătea, pe la Dristor-Unirii, fiind ca un Dumnezeu al oamenilor străzii.

”Nimeni nu-i zice boss sau barosane, toată lumea-i zice tată” , a explicat Marius. ”Vin oameni la el să-i ceară bani de chirii sau rate la bănci. Jur că le dă! Nu e neapărat de-acord cu afacerile lui Bruce Lee, dar copiii ăștia din canale au nevoie de el.”, a mai spus acesta.

Bruce Lee, pe numele lui, Florin Cora, e din Râmnicu Vâlcea. L-a abandonat mama după trei zile. A stat prin casele de copii din Băbeni, Târgu Jiu și Bistrița, a făcut opt clase la o școală specială, iar apoi a intrat la profesională.

A boschetărit prin Râmnicu Vâlcea, după care a plecat prin țară:

”N-aveam ce mânca, dar nici să fur nu știam. Mergeam pe gârlă și prindeam pește. Dădeam solzii ăia jos, îi spărgeam și-i mâncam așa. Mă duceam prin balcoane, mai furam de la țărani, dar nu eram spărgător. Până s-ajung în București, eu nu știam să fur.”, a spus acesta. Bruce Lee, actorul, era idolul lui de când era mic și îi învățase mișcările karatistului, pe care le mai poate face însă și la 40 de ani.

”Am nouă ani de arte marțiale. Sunt luptător de stradă.”, mărturisește acesta.

Acesta era în linia întâi. Mergea la cerșit, spărgea magazine, orice era nevoie ca să-i țină pe șefi fericiți.

”Doar că eu am fost dintotdeauna cu o secundă mai deștept ca ei. Mai întâi, am intrat pe sub pielea lor, apoi mi-am format banda mea proprie și, fiind bun luptător de stradă, i-am spart pe toți și le-am luat locul. Într-un cuvânt, i-am culcat, pentru că nu-mi plăcea cum se poartă cu noi, și-am luat eu totul. Am ajuns șeful canalelor. Și nu doar în Dristor. În tot Bucureștiul.”, a spus Bruce Lee din canal.

Ajuns însă la putere, și-a clădit un imperiu cu reguli și metode mai rafinate de făcut bani:

”Urmăream gurile de canal și făceam traseele care duceau la parcările de mașini. Ieșeam noaptea din canale ca bezmeticii.

”Legam o bujie pe șiret și luam încă zece băieți după mine. Eu spărgeam geamurile, ăștia intrau și luau tot ce găseau de valoare. Casetofon, scule, tot. Făceam 30-40 de mașini, apoi ne retrăgeam cu totul în canal, puneam cap

acul la loc, nimeni nu știa nimic”.

A investit în canalul de la Gară tot ce a avut

S-a băgat în canalul de la Gară și a investit în el tot ce a avut. Aici și-a construit un centru social adaptat perfect la nevoile oamenilor din jurul lui. Face rost de droguri ieftine, iar asistenții lui, apostolii, le distribuie apoi enoriașilor. Aceștia, la rândul lor, aduc metal și lucruri de valoare pentr care primesc prafuri, aurolac, protecție, adăpost, mâncare și bani. Totul se învârte în jurul lui.

În 2013, poliția a intrat cu buldozerul peste ei în canal. L-au decopertat, au dat cu șprei paralizant și-au băgat SPIR-ul. Bruce Lee și ailui erau suspectați că ar fi furat niște tablouri scumpe din casa unor francezi. ”Habar n-aveam ce am pe perete. Era o icoană dintr-aia de valoare. Eu n-am știut că era făcută din aur și argint. Era veche de câteva sute de ani. Am cumpărat-o de la alții”, a spus acesta.

Bruce Lee a fost apoi prins și băgat la închisoare. În canal domnea legea marțială, însă totul a revenit la normal când el s-a întors. Are acum o nemulțumire: ”Sunt dezamăgit de oamenii slabi și lași – de la cel mai mic, la cel mai mare. Țara asta nu știu cum și-a ales conducătorii, că-s numai tâmpiți. Eu nu zic să-mi dea o lună la putere, că-s cretin rău de tot. Dar o zi să-mi dea. Tai toate capetele, totul. N-ai ce să-mi dai. Eu nu primesc cadouri, nu primesc nimic degeaba. Eu știu că dacă primesc ceva trebuie să-ți fac o favoare și dacă-ți fac o favoare devin corupt. Înainte să-l cunosc pe Dumnezeu eram altfel de om. Nu aveam familie, eram rău, eram corupt. Eu îi spun lui Dumnezeu tată. Așa consider eu pentru că simțeam că el este lângă mine și mă sprijină în tot ceea ce fac. Este tot ce nu am eu. Din cauza asta stau în canal și ajut săracii. Amărâții văd că sunt aproape de ei. De aia îmi spun toți Tată”, a conschis acesta, potrivit sursei citate.