Recunoşti tânăra din imagine? Astăzi este una dintre cele mai mari cântăreţe din România, a avut o carieră impresionantă

Astăzi are 79 de ani, și era denumită de mrele Nichita Stănescu „Doamna Oscar”. Ți-ai dat seama cine este, recunoşti tânăra din imagine? Dacă nu, îți spunem că este vorba de Dida Drăgan, așa că, citește mai departe și află povestea ei.

La doar 25 de ani, debuta pe scena muzicii românești în cadrul Concursului de Interpretare „București `71”, luând premiul întâi cu o piesă a reputatului compozitor român, Vasile V. Vasilache.

Era absolventa Școlii Populare de Artă din București, alături de alte viitoare nume mari ale muzicii ușoare românești, și amintim aici de Aura Urziceanu, Mirabela Dauer, Ioan Luchian MIhalea, Mihai Constantinescu și Angela Similea.

Cu o voce aparte, „Doamna Oscar”, așa cum o numea marele poet Nichita Stănescu, avea să abordeze genuri muzicale grele, de la rock și până la jazz, devenind cunoscută rapid, alături de o altă mare voce a jazz-ului romnesc, Aura Urziceanu. Dacă nu ți-ai dat seama despre cine este vorba, citește mai departe și vezi dacă recunoşti tânăra din imagine.

Afirmația îi aparținea celebrului poet Grigore Vieru, fiind vorba de inegalabila Dida Drăgan, una din cele mai importante soliste de muzică ușoară a anilor 70-80, în România.

Aş pu­tea spune că abia după ce am as­cultat-o interpretând acest cân­tec am cunoscut-o cu ade­vărat pe Dida Drăgan. M-a frapat forţa neobişnuită, origi­na­li­tatea vocii, trăirea adâncă a melodiei şi a versurilor.

După debutul din 1971, în primii ani ai carierei sale muzicale, Dida Drăgan avea să mai câștige câteva premii importante, atât în România, cât și dincolod de granițe, amintind aici premiul de la Dresda, din 1974, sau cel de la Concursul Internațional „Cupa Europei” de la Knokke, Belgia, din 1975.

În aceeași perioadă participă la o emisune concurs, în Germania, unde câștigă 15 ediții ale acestei emisiuni, și ajunge să cânte și în Berlinul de Vest. Are turnee importante în țările socialiste, precm URSS; Bulgaria, Cehoslovacia, sau Polonia, unde are un mare succes.

Într-o perioadă în care cenzura și dictatura era tot mai prezentă în toate paleriele societății, Dida Drăgan reușea să participe la câteva concursuri importante din capitala Japoniei, Tokio, ajungând și în finala Festivalului Internațional al Cântecului, iar pe plan local va prim și o importantă disticție culturală, și anume Ordinul Meritul Cultural Artist al Poporului.

În afara carierei extrem de prodigioase, Dida Drăgan a avut parte de momente grele pe plan personal. Primul a fost mariajul cu celebrul compozitor Petre Magdin, o relație care s-a terminat dramatic pentru artistp și despre care povestea la un moment dat:

„Am ales pe cine nu trebuia. Nu m-a ales nimeni pentru femeia care sunt. O singură dată am fost îndrăgostită cu adevărat. Atunci am înţeles ce înseamnă să-ţi fugă pământul de sub picioare, să nu mai ştii cum te cheamă şi să-ţi bată inima ca un fluture”, spunea Dida Drăgan.