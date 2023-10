Recunoști personajele din imagine? Toți patru au marcat România generații la rând

Recunoști familia din imagine? Fiecare membru în parte a fost cunoscut de o țară întreagă și și-a lăsat amprenta asupra noastră. Au marcat România generații la rând și au scris istorie de-a lungul timpului, au fost un adevărat exemplu de talent. Nu te-ai fi gândit că sunt chiar ei.

Cine este familia din imagine

În imagine este nimeni alta decât familia Chirilă, o familie de oameni talentați, unde fiecare și-a făcut un nume. Este o fotografie veche, de pe vremea când artistul avea doar câteva luni de viață și nimeni nu se gândea că va ajunge să aibă un succes formidabil.

Ioan Chirilă a fost un jurnalist sportiv și scriitor de cărți pe teme sportive. Tudor a moștenit de la el caracterul puternic, mai ales pentru că a stat mult timp pe lângă el și a fost foarte apropiat de regretatul jurnalist.

Mama sa este celebra actriță Iarina Demian, regizor și scenarist. A jucat în filme celebre, precum „Liceenii” (1987, regia Nicolae Corjos), „Avântul liftuleţului” (1979, regia Sergiu Ionescu), „Sanda” (1990) şi „Faţă în faţă” 1999) și a regizat o mulțime de spectacole de teatru.

A jucat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ aproximativ un an, iar din 1961 este actriţă a Teatrului de Comedie din Bucureşti. Nu s-a retras din activitate, deși are venerabila vârstă de 85 de an.

Fratele lui Tudor Chirilă este Ionuț Chirilă, cu opt ani mai mare decât marele artist. Deși nu a iubit arta, ca restul familiei, este o personalitate importantă a sportului românesc. A fost antrenor în primul eșalon al fotbalului românesc, la echipe celebre precum UTA Arad, Concordia Chiajna, CSMS Iași, ASA Tg. Mureș sau Academica Clinceni.

Cum se înțelege Iarina Demian cu fiul ei

Iarina Demian și fiul ei, Tudor Chirilă, au relație extrem de frumoasă și sunt foarte apropiați. Au avut norocul să petreacă mult timp împreună, chiar și după ce actorul a crescut, având în vedere că sunt și colegi de scenă.

Chiar dacă au puncte de vedere diferite, mama și fiul au o relație specială. Celebra actriță este extrem de mândră că fiul ei a ajuns cunoscut și și-a făcut un nume important în industriile în care activează.

Mărturisește că îi saltă inima de bucurie când vede că oamenii o cunosc drept „mama lui Tudor” și mai puțin Iarina Demian. Este o actriță celebră, dar fiul ei a fost mult mai vocal și s-a făcut mereu remarcat.

„Lucrăm împreună din anul 2000 și traversăm împreună tot ce înseamnă această Golgotă, dar și această imensă bucurie. Cineva spunea „actorul este un scufundător ce coboară în străfundurile sufletului, de unde își adună pasiunile, le scoate la suprafață, le perie, le șlefuiește ca să le transforme în simptome fizice. Chiar dacă avem puncte de vedere diferite, întotdeauna înving încrederea, respectul și iubirea”, spune actrița pentru Viva.

Tudor Chirilă, terorizat în copilărie de fratele său

Tudor Chirilă a dezvăluit cum a fost terorizat în copilărie de fratele său, Ionuț Chirilă. Bărbatul a fost mereu mai corpolent și a vrut să se impună în fața mezinului familiei, mai ales că el era și fratele mai mare.

Tudor Chirilă a dezvăluit că experiența loviturilor primite de la fratele său l-a contribuit la dezvoltarea sa ca adult, deoarece a învățat încă din acele momente să facă față dificultăților. Bătăile încasate de la fratele mai mare l-au transformat în adultul puternic de acum.

„În relația cu frate-miu, am aflat că cel mai important pentru un băiat, bărbat, e să știi s-o încasezi! Am luat bătaie multă. Eram și mai băgat în seamă de ai mei. Era diferență de 8 ani între noi, probabil, primeam mai multă atenție”, a mărturisit artistul Tudor Chirilă într-un podcast.

La un moment dat, lucrurile au scăpat de sub control și actorul a fost la un pas de a-și lua o bătaie zdravănă. Tatăl lor, regretatul jurnalist, a fost cel care a ținut situația în frâu. Cei doi frați se înțeleg foarte bine acum și se amuză pe seama amintirilor.