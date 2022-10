Recunoşti fetiţa din imagine? Astăzi este o cântăreaţă extrem de iubită. Sigur nu îţi dai seama

Bebelușa din imagine a crescut și a devenit, în prezent, una dintre cele mai mari artiste ale lumii. Are o voce impresionantă, a jucat în filme de succes destinate adolescenților, este superbă și are mare succes în carieră. Cine este diva care făcea furori încă de pe vremea când avea doar câțiva anișori.

Cine este bebelușa din imagine?

Cu ochii mari și pătrunzători, părul blond ca de păpușă și zâmbetul ștrengar, fetița din imagine făcea furori încă de la vârsta de 2 anișori. Privind fotografia, ai putea jura că este vorba despre un bebeluș model, însă realitatea este cu totul alta.

Deși în fotografie pare a fi doar un copil ștrengar, simpatic și pus pe șotii, în realitate vorbim despre una dintre cele mai cunoscute artiste, cantautoare și actrițe la nivel internațional. Are zeci de milioane de fani în toate colțurile țării, fiind extrem de faimoasă și pe rețelele sociale.

Te-ai prins cine se află în imagine? Ei bine, dacă nici celebrele gropițe din obraj nu ți-au dat un indiciu, află că este vorba despre nimeni alta decât Ariana Grande. Faimoasa artistă de talie internațională era adorabilă acum 20 de ani.

Înainte de a cunoaște succesul colosal pe piața muzicală, Ariana Grande a devenit cunoscută datorită filmelor Disney în care a jucat, cel mai titrat rol al său fiind cel al roșcatei Cat Valentine din serialul Victorious de pe Nickelodeon.

Citește și Recunoşti fetiţa din imagine? Astăzi este una dintre cele iubite vedete de la noi. E total transformată. Foto

S-a căsătorit în secret cu Dalton Gomez

Anul 2013 a fost un an extrem de bun pentru Ariana Grande, când o piesă de pe albumul său de debut, Yours Truly, a intrat în top 10 la Billboard Hot 100. În 2014, artista a ocupat locul 1 în SUA cu al doilea ei album, My Everything, iar de atunci cariera ei a cunoscut o ascensiune fulminantă.

Deși în carieră se bucură de un imens succes, în viața personală, Ariana Grande nu a avut foarte mult noroc. Cântăreața este renumită pentru relațiile sale eșuate cu bărbați renumiți din industria muzicii, precum Big Sean, Mac Miller și Pete Davidson, fostul iubit al lui Kim Kardashian.

În prezent, Ariana Grande pare să-și fi găsit liniștea și fericirea alături de soțul ei, agentul imobiliar Dalton Gomez, bărbatul care i-a furat inima și a dus-o la altar pe frumoasa artistă. Cei doi s-au căsătorit în mare secret în primăvara anului 2021.

Citește și Recunoşti fetiţa din imagine? E considerată una dintre cele mai frumoase femei, românii o iubesc