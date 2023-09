Recunoști femeia din imagine? Prezenta știrile și o vedea o țară întreagă, iar acum e măritată cu cel mai excentric milionar din fotbalul românesc

Timpul trece și ne schimbă și devenim tot mai greu de recunoscut. La fel s-a întâmplat și în cazul femeii din imagine, care este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Prezenta știrile și se bucura de mare succes, iar acum e măritată cu cel mai excentric milionar din fotbalul românesc.

Cine este femeia din imagine

O recunoști pe femeia din imagine? Trebuie să recunoaștem că s-a schimbat mult de când a renunțat la televiziune și a plecat de la pupitrul știrilor. Totuși, schimbarea este una în bine, deși au trecut ani buni de atunci.

Este greu de recunoscut, pentru că este acum în cea mai bună formă a sa. Se laudă cu o siluetă de invidiat, chiar dacă are aproape 50 de ani. Are un trup bine definit și are mare grijă de cum arată.

Dacă încă nu ți-ai dat seama, este vorba despre ex-prezentatoarea TV Diana Lăscărescu. Imaginea este de pe vremea când lucra la TVRM, la Televiziunea Națională.

Diana Șucu a petrecut mai mulți ani în industria televiziunii ca prezentatoare, dar ulterior a decis să renunțe la cariera ei pentru a se dedica vieții de familie alături de soțul ei, Dan Șucu. Sunt împreună de aproape două decenii și au evoluat frumos împreună.

Secretul unei căsnicii perfecte

Diana Șucu a adus în discuție de mai multe ori căsătoria ei cu Dan Șucu și a exprimat o apreciere mare pentru relația lor. Ea a evidențiat faptul că omul de afaceri este extrem de romantic, obișnuind să îi facă cadouri și să îi dăruiască flori.

Diana Șucu a explicat care este secretul unei căsnicii perfecte, explicând că totul stă în respectul față de partener. Vedeta TV consideră că cel mai important este să fii prieten cu partenerul de lângă tine și să comunici deschis cu acesta.