Recunoşti artista din imagine? Pe vremea comunismului, era tare îndrăgită de români, dar a renunţat complet la muzică apoi

În anii în care România vibra sub cântecele difuzate la radio și concertele live, vocea caldă și inconfundabilă a Puicăi Igiroșanu cucerea inimile ascultătorilor. Talentul ei nu doar că o propulsa în elita muzicienilor vremii, dar o făcea o prezență imposibil de uitat.

Maica Anastasia, așa cum era cunoscută înainte de a muri, a lăsat în urmă cariera artistică pentru a urma o chemare interioară profundă. Drumul ei de transformare a fost influențat decisiv de întâlnirea cu părintele Arsenie Papacioc, unul dintre cei mai respectați duhovnici ai României.

În perioada de glorie artistică, Puica Igiroșanu a fost cunoscută pentru interpretarea unor melodii devenite repere ale muzicii românești: „Să cânte tinerețea”, „Tu așa mi-ai spus” sau „Când ai plecat”. A urcat pe scenă alături de artiști importanți ai vremii, precum Margareta Pâslaru, Florin Bogardo și Richard Oschanitzky, fiind o figură apreciată în peisajul muzical al anilor ’70.

Deși succesul o purtase până în Marea Britanie, unde a colaborat cu BBC și a susținut un concert la Londra, inima ei nu s-a desprins niciodată de căutările spirituale. În Anglia, l-a întâlnit pe părintele Rafail Noica, ghid spiritual la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, o personalitate care a influențat-o profund în parcursul ei duhovnicesc.

Anii petrecuți în străinătate nu au diminuat convingerile sale. A locuit șapte ani într-o mănăstire din Franța, iar după căderea regimului comunist, s-a întors în România. S-a stabilit la Mănăstirea Nera, în județul Caraș-Severin, unde a fost tunsă în monahism sub numele de maica Anastasia.

Printre cei care au rememorat cu emoție întâlnirea cu fosta colegă de scenă se numără compozitorul Horia Moculescu.

„Eu cu Puica am cântat până-n ’70, apoi a dispărut. Am mai aflat una, alta, dar într-o zi, în față la Sala Palatului, văd o măicuță cu ochii foarte frumoși și cunoscuți. Verzi. Ea m-a recunoscut, însă eu nu. M-a strigat: «Horia, Horia, eu sunt Puica, Măicuța Anastasia!». Am rămas uimit”, povestea acesta, rememorând clipa întâlnirii neașteptate, potrivit Click!