Recunoașterea facială, introdusă în România. Tehnologia care transformă modul de lucru al Poliției

Poliția Română va beneficia în sfârșit de recunoașterea facială! Oamenii legii vor avea un sistem IT pentru identificarea suspecților după imagini sau filmulețe video.

Recunoașterea facială, introdusă în România

Poliția Română se va folosi și ea de un sistem de recunoaștere facială pentru identificarea persoanelor, instituția reușind astfel să identifice mai repede suspecții. Munca oamenilor legii va fi ușurată din acest an, după ce va veni din dotare un sistem IT de recunoaștere facială a persoanelor după fotografii sau video. Programul a fost cumpărat de la de la Dataware Consulting, cu 4,779 milioane de lei fără TVA, conform Profit.ro. Poliția Română a încercat și în 2016 să atribuie acest contract, dar a anuluat procedura din cauza unor abateri grave de la prevederile legale. Compania Dataware a fost înființată în 2011 și are ca obiect de activități realizarea soft-ului de comandă. În 2019, cifra afacerii a fost de 27,76 de milioane de lei. DatawreConsulting este controlată de Cătălin Cristian Ggrigore (52%) şi Constantin Adrian Savu (48%).

„BioSurveillance NEXT este o solutie de recunoastere faciala ultra performanta, creata special pentru identificarea simultana a subiectilor in medii aglomerate si schimbatoare. Optimizat pentru arhitecturi GPU, functioneaza de 40 de ori mai rapid decat sistemele traditionale (pana la 150 fps), si functioneaza cu resolutii video stream foarte ridicate.BioSurveillance Next este optimizat pentru medii aglomerate cu populatie in miscare ca si aeroporturi, orase cu o populatie foarte mare, stadioane.”

(Sursa: textel.ro)

Ce arată în caietul de sarcini al licitației?