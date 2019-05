Recunoaștere facială pe Aeroportul Otopeni: cât mai durează alinierea la standarde internaționale

Implementarea unor sisteme de recunoaștere facială a fost confirmată pentru Aeroportul Otopeni. Sistemul din interiorul aeroportului va fi completat de un mecanism de scanare a mașinilor din parcare.

La fel ca în cazul majorității aeroporturilor din occident, oficialitățile de la Henri Coandă au confirmat întărirea securității la principalul aeroport din țară.

Cu ajutorul tehnologiei de recunoaştere facială, posibilii terorişti sau indivizii care se afla în bazele internaţionale de date vor putea fi identificaţi, dacă ajung în aeroportul de la București. În plus, maşinile care vin în zona terminalelor vor fi scanate. Conform Știrilor ProTV, măsurile vor fi implementate în aproximativ doi ani, înainte să fie gata noul terminal.

Acest anunț vine la câteva săptămâni după publicarea raportului legat de numărul pasagerilor pe primele trei luni ale acestui an. Doar în primul trimestru din 2019, aproape trei milioane de pasageri au trecut prin Aeroportul Otopeni. Numărul este cu opt procente mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar creșterea pare să fie constantă, de la an la an.

În acest context, modernizarea sistemului de securitate din aeroport este mai importantă ca niciodată pentru siguranța călătorilor. “Vorbim de implementarea acestui sistem pe întreaga zonă a Aeroportului Henri Coandă, mă refer la zonele interioare, cele securizate, dar şi la zonele publice, precum şi la zonele exterioare, atât pe zona de platformă, cât şi către parcări”, a afirmat Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Otopeni.

Softul care va fi folosit în tandem cu camerele inteligente va fi dezvoltat de o companie terță. După implementare, personalul aeroportului va fi alertat dacă sunt identificate în aeroport persoane date în urmărire sau dacă există indivizi cu un comportament suspect. În mod previzibil, noul sistem va fi interconectat cu bazele de date internaționale ale serviciilor de informații. Eficiența specificată pentru viitorul sistem este de 99%, iar în privința vitezei, în mai puțin de o secundă, o față va putea fi comparată cu milioane de persoane din baza de date.