Recep Erdogan cere Israelului să oprească atacurile din Gaza. Apel către Occident: „Vreți un război între cruce și semilună?”

Președintele Turciei, apel de ultim moment către Occident și acuzații dure. Recep Erdogan cere Israelului să oprească atacurile din Gaza. Ce a transmis liderul de la Ankara.

Printr-un mesaj publicat pe o platformă de social media, președintele Turciei a cerut Israelului să oprească atacurile din Gaza, precizând că acestea s-au intensificat în noaptea de vineri spre sâmbătă, adâncind „criza umanitară în curs”.

Sâmbătă, la Istanbul, liderul de la Ankara a chemat populația la un miting pro-Palestina organizat de către Partidul său al Justiţiei şi Dezvoltării (AKP; islamo-conservator).

Când am spus că Hamas nu este o organizație teroristă, Israelului chiar nu i-a plăcut. De aceea am spus-o. La ce vă așteptați?

În timpul manifestației, în fața a sute de mii de participanți, președintele Turciei a lansat un apel către Occident, vorbind despre un posibil război între „Cruce și Semilună” și acuzând țările occidentale de masacrul din Fâșia Gaza.

„Hei, Occidentule, fac apel la tine! Vreți un război între cruce și semilună? Atunci să știți că această națiune este vie, această națiune este puternică. Ceea ce am fost în Libia, ceea ce am fost în Karabakh, vom fi la fel în Orientul Mijlociu. (…)

Astăzi vom răspândi focul inimilor noastre pentru Gaza în întreaga lume, la fel ca în trecut, în Tracia, în Balcani, în Caucaz, pe fiecare centimentru al coastei estice a Mediteranei, în Asia Centrală, în Asia de Sud și în Africa.

Cândva am fost o națiune. Și ce națiune am fost! Am arătat lumii ce este naționalitatea.

Oriunde se întinde orizontul nostru, suntem preocupaţi de necazurile fraţilor şi surorilor noastre care şi-au îndreptat inima şi ochii spre noi, întindem o mână de ajutor, ne deschidem graniţele atunci când este necesar”, a transmis Recep Erdogan.