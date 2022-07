„Rebela” Andreea Prisăcariu, invitată specială la partida amicală Poli Iași – Știința Miroslava. „Eu sunt pasionată de fotbal, dar țin cu Dinamo” – VIDEO

Andreea Prisăcariu a fost invitată de onoare și a dat lovitura de începere a partidei amicale în care s-au înfruntat Politehnica Iași și Știința Miroslava. Jucătoarea de tenis a fost încântată să-l cunoască pe antrenorul Claudiu Niculescu, dar le-a dat o veste proastă jucătorilor. Le-a spus că este suporterul formației Dinamo.

Meciul amical în care s-au înfruntat Poli Iași și Știința Miroslava a avut un invitat special. Andreea Prisăcariu a dat lovitura de start a partidei și i-a invitat pe fani de la BCR Iași Open, turneul de tenis care va începe săptămâna viitoare.

Opening the match in my hometown… it was lovely 🥰 Good luck, boys! #csmpolitehnicaiasi pic.twitter.com/Hyu2zFB6jP

— Prisacariu Andreea (@IamPrisacariuA) July 28, 2022