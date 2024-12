Reacția vehementă a lui CTP, după întâlnirea lui Călin Georgescu cu Potra și Sechila. Cu cine l-a asemănat jurnalistul pe fostul prezidențiabil

Cristian Tudor Popescu a avut o reacție pe internet, după ce s-a aflat că, de fapt, Călin Georgescu se cunoaștea cu mercenarul Horațiu Potra, despre care a spus că nu l-a văzut niciodată.

Reacția vehementă a lui CTP, după întâlnirea lui Călin Georgescu cu Potra și Sechila

Călin Georgescu a fost prins cu minciuna, după ce a spus că nu îl cunoaște pe mercenarul Horațiu Potra. În presă au apărut poze de la o întâlnire pe care candidatul la prezidențiale a avut-o cu personajul respectiv, alături de fostul luptător în Legiunea Străină Eugen Sechila.

”Ştiu de el, evident, ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră”, spunea Georgescu la Realitatea TV. „Nu l-am întâlnit personal, n-am de ce să spun lucrul ăsta, ştiu şi eu cum a auzit toată lumea”, mai spunea Georgescu. Citește și Averea consistentă pe care o are Horațiu Potra, ”mercenarul” lui Călin Georgescu. Deține zeci de imobile și terenuri

Proprietarul fermei a confirmat întâlnirea la care a participat Călin Georgescu

Acum, însă, Georgescu a spus că nu și-a mai amintit de întâlnirea respectivă, deoarece ar fi avut loc în urmă cu trei sau patru ani, însă procurorii au aflat că cei trei au avut o întâlnire recentă, chiar duminică, fapt confirmat de proprietarul unei ferme de cai din apropierea Bucureștiului, unde s-au văzut cei trei.

„M-am văzut cu sute, cu mii de oameni”, a spus Georgescu referindu-se la întâlnirea cu Potra, despre care a precizat că „a fost acum 2-3 ani, cred”. În ceea ce privește întâlnirea de sâmbătă de la ferma de cai din Ciolpani, unde s-a întâlnit cu Horațiu Potra și Eugen Sechila, Călin Georgescu a spus că „a fost la multe lucruri” ”Dacă este vorba de asta, am filmat la călărie. Destul de des mă duc acolo. Am fost recent, mă duc curent, dar nu înseamnă că am avut întâlnirile despre care se spune în spațiul public. Se știe că am încredere în oamenii mei militari în Legiunea Străină. Dar domnul Potra nu îmi e apropiat, de ce ar fi trebuit să spun ceva despre cineva (care nu îi e apropiat, n.red.)”. Citește și Procurorii l-au eliberat pe Bogdan Peșchir, bărbatul care a finanțat cu peste un milion de euro campania lui Călin Georgescu. Ce au confiscat autoritățile, după percheziții

Horațiu Potra și mercenarii lui sunt suspectați de procurori că voiau să folosească arme de foc, arme albe, o dronă și bani ca să instige la comiterea de infracțiuni în proteste neautorizate, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Ei bine, cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu a avut și el o reacție, după aceste dezvăluiri. Gazetarul a postat pe rețelele sociale un text scurt și la obiect. „Prin cum se îmbracă, cum arată și cum vorbește când te prostește, cg Nădragi Roșii seamănă bine cu patriotul Rareș Bogdan Cur Pictat”, a scris el.