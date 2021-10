Reacţia uluitoare a Anei Muntean după ce şi-a înşelat soţul cu Ciprian Marica. De ce vrea să îi mulţumească neapărat Anamariei Prodan

Ana Muntean, femeia care apărea în camera de hotel alături de Ciprian Marica, a vorbit despre gestul pe care l-a făcut.

Filmulețul cu ea și fotbalistul la hotel a devenit viral. Cel care i-a filmat a fost chiar Florin Muntean, soțul ei, iar internauții au început să facă glume pe internet.

Ana Muntean a vorbit despre perioada în care a fost implicată în scandalul privind aventura lui Ciprian Marica.

Prezentă într-o emisiune, ea a spus că a fost o perioadă dificilă, dar că a învățat multe, atât despre ea, cât și despre amicii ei. Ana a spus că pe unii dintre prieteni i-a îndepărtat de lângă ea acest scandal.

”Acea perioadă a fost o perioadă din care am învățat foarte multe, o perioadă pe care mi-o asum cu bune și cu rele și o perioadă în urma căreia nu am niciun fel de regret”, a declarat Ana Muntean, în cadrul emisiunii La Sală.

Mai mult, un ajutor neașteptat în acea perioadă a venit de la Anamaria Prodan, surprinzător.

”Am văzut un articol foarte frumos în care Anamaria Prodan a declarat despre mine faptul că sunt și eu mamă, am și eu dreptul la viață, am doi copii, că sunt o femeie care trebuie lăsată în pace. Nu am avut ocazia să îi mulțumesc pentru asta”, a mai spus Ana Muntean.