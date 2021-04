Amanta lui Ciprian Marica, transformare totală. Cum arată acum roșcata de la hotelul din Cluj

Transformarea incredibilă a amantei lui Ciprian Marica! Cum arată acum celebra roșcată cu care a fost prins sportivul la hotelul din Cluj? Ce detalii mai sunt cunoscute acum despre femeia controversată din viața fostului fotbalist?

Amanta lui Ciprian Marica a fost una din personajele extrem de controversate apărute peste noapte într-un scandal de pomină ce a reușit să țină săptămâni bune pagina ziarelor de monden, dar și de sport.

Ana Muntean a devenit cunoscută românilor în rolul soției infidelă, după ce a fost filmată chiar de partenerul ei în timp ce era cu fostul fotbalist într-un cameră de hotel. Amintim că cei doi se aflau în Cluj, moment în care s-au dat de gol atunci când au ieșit rând pe rând din camera unde împărțiseră patul.

Sportivul avea doar un prosop în jurul taliei, uitând și de cartela camerei atunci când l-a văzut pe partenerul roșcatei și rămânând în cele din urmă la mâna celor de la recepție.

Toate acestea se întâmplau în vara lui 2019, dar filmulețul oferit presei de către o persoană anonimă a venit în prim-plan în vara lui 2020. Marica a ajuns atunci să depună plângere la Poliție pentru că voia ca cel care i-a violat viața privată să plăteacă.

Ulterior, a renunțat la tot circul creat și a pus capăt scandalului cerându-și scuze în mod public față de familie și soție. Toate bune și frumoase, căci Ana Muntean s-a împăcat cu Florin Muntean, iar Ioana l-a iertat numaidecât pe cel cu care are doi copii.

Între timp, notorietatea antrenoarei de fitness a crescut văzând cu ochii, la peste 22 de mii de urmăritori. Fosta roșcată promovează un stil de viață sănătos și arată tuturor femeilor antrenamentele cu ajutorul cărora aceasta rămâne în forma dorită.

„Telenovela cea mai puternică a fost cu Ciprian. Sută la sută! Și pentru că relația în sine a fost o telenovelă, dar și pentru că a fost cea mai mediatizată relație din câte am avut. Nenorocul meu este că practic eu începând să lucrez în televiziune de foarte devreme, toată lumea îmi cunoaște toată viața. Adică nu e ca și când am mai avut o viață înainte… Juca la Stuttgart când ne-am cunoscut. A fost un moment în care am renunțat la tot pentru el. Eram la Pro TV. Juca la Getafe pe atunci”

Ilinca Vandici (Sursa: podcast lui Radu Țibulcă)