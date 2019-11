Reacția Simonei Halep, după ce a fost eliminată de la Turneul Campioanelor: ”Nu am încetat să sper!”

Reacția Simonei Halep, după ce a fost eliminată în meciul decisiv din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor de Karolina Pliskova, care s-a impus în trei seturi.

Reacția Simonei Halep, după ce a fost eliminată de la Turneul Campioanelor de Pliskova

Simona Halep a ratat calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor. Românca a fost învinsă în meciul decisiv din Grupa Violet de Karolina Pliskova, care s-a impus după trei seturi, scor 6-0, 2-6, 6-4. Românca s-a înclinat după o oră și 43 de minute în fața sportivei cehe, la finalul unui meci cu o desfășurare neobișnuită.

Constănțeanca a ieșit din joc în primul set al confruntării, fiind dominată de Pliskova, care și l-a adjudecat cu 6-0, în 20 de minute, Halep adunând 10 puncte. După ce a fost învinsă, Simona a recunoscut că ”nu a jucat cel mai bun tenis al meu”. În schimb, a subliniat meritele adversarei sale: ”Ea a fost bună. A fost puternică. E o înfrângere dureroasă, sinceră să fiu”.

”Am fost aproape să întorc situația”

„Am revenit în joc după primul set cedat foarte repede, în doar 20 de minute. La sfârşit am fost foarte aproape să întorc situaţia”, a spus Simona Halep.

În schimb, Pliskova a spus că a fost puțin norocoasă la final. „Am fost puțin norocoasă la sfârșit, dar sunt fericită pentru asta”, a spus Pliskova, citată de Reuters după victoria de vineri împotriva lui Halep.

„Astăzi a fost puţin complicat, am câştigat un set, apoi l-am pierdut pe următorul şi ea a făcut breakul şi am fost pur şi simplu bucuroasă să mă regăsesc şi n-am încetat niciodată să lupt şi să cred”, a mai spus jucătoarea cehă de tenis.

Ce urmează?

Karolina Pliskova o va înfrunta în semifinale pe australianca Ashleigh Barty, liderul mondial. „Noi am jucat atâtea meciuri bune şi ea are un an extraordinar, aşa că va fi super greu”, a mai spus Karolina Pliskova.