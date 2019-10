Reacția necontrolată a Danei Budeanu, după ce a fost dată afară cu scandal de la PRO TV. Ce a apărut pe pagina ei de Facebook

Postul de televiziune Pro TV a anunțat că a încheiat colaborarea cu Dana Budeanu, după ce creatoarea de haine a postat zilele trecute în mediul online un mesaj cu privire la primul spital privat de oncologie pentru copii. Dana Budeanu a reacționat printr-o postare pe contul personal de Facebook.

Dana Budeanu a reacționat pe Facebook, după ce Pro TV a anunțat că a încetat colaborarea cu ea

Dana Budeanu a ținut să facă câteva precizări, imediat după anunțul făcut de PRO TV, în care le comunica telespectatorilor că a încetat colaborarea cu ea. Creatoarea de modă a vorbit despre modul în care a decurs ultima întâlnire cu reprezentanții postului de televiziune.

„INAINTE DE FACEBOOK DOAR FAMILIA STIA CA SUNTETI PROSTI! SA NE DESTEPTAM PENTRU ULTIMA DATA IN CEEA CE MA PRIVESTE:

DIN DRAGOSTE SI RESPECT PENTRU TOTI CEI CARE URMAREAU INTR UN NUMAR RECORD RUBRICA VERDICT DE LA PRO TV, ATAT PE TV CAT SI PE ONLINE SI CARE LA PROPRIU AU BLOCAT LINIILE TELEFONICE SI MESAGERIILE IN ULTIMELE DOUA ORE, FAC URMATOARELE PRECIZARI (…)

COLABORAREA CU PRO TV A FOST UNA PERFECTA PANA LA SFARSIT SI S A INCHEIAT IERI (n.r. miercuri, 30 octombrie). IN URMA UNEI DISCUTII EXTREM DE CIVILIZATE SI RELAXATE CU REPREZENTANTII PRO TV, IN CARE, DATORITA PRESIUNILOR IMENSE LA CARE AU FOST SUPUSI, MI S A INAINTAT RUGAMINTEA DE A MI CERE “SCUZE PUBLIC” IN LEGATURA CU POSTAREA CARE A SCHIMBAT CURSUL ISTORIEI ROMANIEI, NU AM FOST DE ACORD SI ATAT! NIMIC MAI MULT!

REPET! NU AM AVUT NICIODATA CONTRACT CU PRO TV, NU AM FOST ANGAJATA LA PRO TV! NU AM AVUT IN VIATA MEA VREUN CONTRACT CU VREUN SPONSOR SI NICI NU O SA AM! NICIODATA!

NU S A INTAMPLAT NIMIC, NU EXISTA NICIO DRAMA! RUBRICA VERDICT CONTINUA CA SI PANA ACUM, ONLINE, PENTRU TOATA LUMEA, SAPTAMANAL! SINGURUL PLUS VA FI ACELA CA, PLAJA DE VEDETE SI PERSONALITATI PREZENTE IN RUBRICA VA FI MAI MARE, FORMATUL FIIND ACUM STRICT INDEPENDENT!

ATAT!

VA MULTUMESC PENTRU INGRIJORARE, DAR NU ESTE CAZUL! NIMENI NU O FACE CUM O FACEM NOI!”, a postat ea pe Facebook.

Dana Budeanu a postat pe rețeaua de socializare un material video în care fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, vorbește despre activism. „Cu Dragoste, pentru toți purii! Marș! Am vorbit cu Obama ieri să vă explice. P.S.: Gândiți singuri, la grămadă pot toți”, este mesajul transmis de creatoarea de haine.



Reacția Danei Budeanu vine în contextul în care postul de televiziune Pro TV a anunțat că a încheiat colaborarea cu ea, după ce aceasta a postat zilele trecute în mediul online un mesaj cu privire la primul spital privat de oncologie pentru copii.

„Începând cu data de 30 octombrie 2019, colaborarea noastră cu Dana Budeanu a încetat. PRO TV este liderul televiziunilor din România și a susținut dintotdeauna cauze care au adus schimbări reale în viețile oamenilor, fie că vorbim despre lupta împotriva cancerului, sprijinirea copiilor abandonați sau protecția mediului înconjurător. PRO TV inspiră românii să fie mai buni prin divertisment de calitate, informație și ne dorim ca valorile pe care le promovăm, printre care se află onestitatea, responsabilitatea, pozitivitatea să se reflecte și în acțiunile partenerilor noștri”, a transmis Pro TV.