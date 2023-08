Reacția lui Laurențiu Reghecampf după ce fiul său a produs ravagii cu un mesaj antisemit: ”Am fost absolut surprins”

Luca Reghecampf, fiul cel mare al antrenorului Universității Craiova, a fost protagonistul unui derapaj antisemit, care a stârnit un val de critici. După mesajul postat de acesta pe rețele de socializare, Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea și a vorbit despre incident. Ce a spus fostul soț al Anamariei Prodan.

Fiul lui Laurențiu Reghecampf, derapaj antisemit

Doi civili israelieni, tată și fiu, au fost uciși, la sfârșitul săptămânii trecute, de un suspect palestinian în Cisiordania ocupată, un eveniment care a dus la escaladarea conflictului existent în zonă în ultimele luni. Se stie că aceasta este o regiune sfâșiată de raidurile armatei israeliene și atacurile de stradă ale palestinienilor. După această tragedie, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, Luca, a postat un mesaj care a stârnit revoltă.

”Israelul merită băgat într-o cameră și pornit dușul”, a scris Luca Reghecampf, pe Instagram, potrivit site-ului algemeiner.com. Comentariul este o aluzie la evenimentele dramatice din al Doilea Război Mondial când cetățenii evrei au fost gazați de naziști în lagărele de concentrare.

Ce a transmis Laurențiu Reghecampf

După ce postarea fiului său a făcut mare vâlvă, Laurențiu Reghecampf a avut prima reacție și a făcut unele precizări despre acest incident.

”Nu am avut cunoștință și nu încurajez în absolut niciun mod transmiterea în spațiul public a unor astfel de afirmații care sunt nu numai profund jignitoare la adresa unui intreg popor, dar sunt și de natură să creeze amintiri extrem de dureroase pentru toți cei care au trecut prin coșmarul Holocaustului.” a scris Laurențiu Reghecampf, pe pagina de Instagram.

Antrenorul Universității Craiova a mai precizat că a discutat cu fiul său despre acest comentariu antisemit și despre consecințele grave care pot apărea în acest caz.

”Deși fiul meu este major și pe deplin responsabil pentru absolut toate faptele sale, am luat legătura cu el și i-am explicat gravitate unei astfel de afirmații precum și consecințele chiar și legale pe care le presupune diseminarea în spațiul public a unei astfel de afirmații”, a mai subliniat antrenorul.

”Nașul lui de botez este un cetățean israelian”

Laurențiu Reghecampf s-a declarat total suprins de mesajul lui Luca, mai ales că nașul său de botez este un cetățean israelian, de religie mozaică.

”Recunosc că am fost absolut surprins de mesajul transmis de fiul meu major în spațiul pulic, cu atât mai mult cu cât nașul lui de botez este un cetățean israelian, de religie mozaică și i-a povestit, în mai multe rânduri, impactul ororilor Holocaustului asupra poporului evreu”, a încheiat Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf este tatăl a trei copii, toţi băieţi. Din prima căsnicie îl are pe Luca, iar cu Anamaria Prodan îl are pe Bebeto. Anul trecut s-a născut Liam, cel pe care îl are din relația cu actuala iubită, Corina Caciuc.