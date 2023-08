Mesajul postat de fiul lui Laurențiu Reghecampf a strârnit furia unei țări întregi. Scandalul care provoacă un cutremur în familia antrenorului

Numele lui Laurențiu Reghecampf este implicat într-un nou scandal. De data aceasta nu mai este vorba de un conflict cu Anamaria Prodan, ci de o problemă cu fiul lui cel mare. Luca ar fi postat un comentariu care a stârnit un val de critici, după ce a dat de înțeles că ar fi de acord cu o practică nazistă criminală din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Luca Reghecampf, derapaj antisemit, după un eveniment sângeros

Pe 19 august 2023, doi cetățeni israelieni, tată și fiu, au fost împușcați, de la mică distanță, într-o spălătorie auto. Polițiștii au transmis că au informații că atacatorul este un palestinian. Incidentul a avut loc în satul palestinian Huwara din nordul Cisiordaniei, au anunțat Reuters și AFP, o regiune sfâșiată de raidurile armatei israeliene și atacurile de stradă ale palestinienilor. La scurt timp după acest incident, fiul cel mare al antrenorului Laurențiu Reghecampf ar fi postat un mesaj care a provocat un scandal uriaș.

Luca ar fi dat de înțeles pe Instagram că susține atacul și ar fi spus că „israelienii merită să fie băgați într-o cameră și pornite dușurile”, o aluzie la evenimentele dramatice din al Doilea Război Mondial când cetățenii evrei au fost gazați de naziști în lagărele de concentrare.

„Luca Reghecampf, al cărui tată este antrenorul de fotbal Laurenţiu Reghecampf, de la Universitatea Craiova, a comentat la o postare a site-ului de ştiri Londra Middle East Eye, despre atacul mortal care a avut loc sâmbătă, în Cisiordania. Ca răspuns pentru un utilizator de Instagram, Luca a scris: «Singurul lucru pe care Israelul îl merită este să fie pus într-o cameră şi să fie dat drumul la duş. Acesta a adăugat şi o faţă zâmbitoare la finalul comentariului»”, a anunţat algemeiner.com.

Luca Reghecampf și-a șters contul de Instagram

Jurnaliștii mai spun că în momentul în care a văzut că este criticat dur, fiul cel mare al lui Reghecampf și-ar fi șters contul de Instagram. A fost însă prea târziu, pentru că mai mulți utilizatori făcuseră deja o captură, cu acest mesaj, iar „dovada” au răspândit-o în mediul online. Luca Reghecampf are 23 de ani și din anul 2021 se iubește cu fosta gimnastă Asiana Peng. Cei doi au folosit de multe ori rețelele sociale pentru a-și transmite mesaje de dragoste.

Antrenorul formației CS Universitatea Craiova este tatăl a trei copii, toţi băieţi. Din prima căsnicie îl are pe Luca Reghecampf, iar cu Anamaria Prodan îl are pe Bebeto (n.r. Laurenţiu Reghecampf Jr). Anul trecut s-a născut şi Liam Reghecampf, cel pe care îl are din relația cu actuala iubită, Corina Caciuc.