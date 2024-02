Reacția lui Daniel Ghiță după conflictele lui Cătălin Moroșanu de la Survivor All Stars. Cei doi s-au certat în trecut

Episodul șocant ce l-a avut ca protagonist pe celebrul luptător a stârnit un val de critici în mediul online. Pentru că i-a fost cerută părerea în repetate rânduri, a apărut și reacția lui Daniel Ghiță după conflictele lui Cătălin Moroșanu de la Survivor All Stars. Ce a avut de spus despre concurentul din Republica Dominicană, cei doi sportivi s-au certat în trecut.

Cu toate că au ajuns doar de câteva săptămâni în Republica Dominicană, iar pentru niciunul dintre concurenți întâlnirea cu jungla și condițiile dificile nu este o premieră, tensiunile sunt tot mai mari, nu doar între Faimoși și Războinici, dar și în interiorul echipelor.

Într-o ediție recentă, Cătălin Moroșanu și Iancu Sterp au fost protagoniștii unui scandal uriaș. Războinicul a afirmat că luptătorul apelează la tehnici de intimidare ieftină, dar care nu au efect în cazul său.

Nu a durat mult până când reproșurile au fost înlocuite de violență, fiind nevoie de intervenția coechipierilor pentru calmarea spiritelor.

După ce admiratorii i-au cerut părerea în repetate rânduri, a apărut și reacția lui Daniel Ghiță după conflictele lui Cătălin Moroșanu de la Survivor All Stars.

„Vă rog, să nu mai îmi trimiteți link-uri cum se ceartă Moroșanu la Survivor! Am fost bombardat cu sute de mesaje.

Nu există nicio rivalitate, dușmănie, sau altceva între noi. L-am iertat de mult timp. Fiecare face ce simte că trebuie să facă.

Când am fost umilit și batjocorit: i-am răspuns, public. Ți-a fost frică să lupți cu mine, bun, am înțeles. Capitolul este închis! Nu există nicio concurență, rivalitate, ură sau altceva din partea mea.

Să se certe, înjure, bată cât dorește la emisiunea respectivă: nu este de interes național și nu mă interesează!

Sunt poreclit Samuraiul Sălbatic, pentru că nu am dat nicio lovitură sub centură sau nepermisă în ring, dar nici în viață! Dumnezeu are grijă de toți!”, a transmis Daniel Ghiță, pe o platformă de social media.