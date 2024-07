Reacția lui Betty Salam după ce s-a scris ca a fugit cu Iuly Neamțu: “Eu și Cătălin suntem, într-adevăr, într-o mică pauză!” VIDEO

Fiica celeberului manelist Florin Salam ar avea probleme de cuplu, sau cel puțin așa se înțelege și din reacția lui Betty Salam după ce s-a scris ca a fugit cu Iuly Neamțu.

Aflați deja într-o relați de ceva vreme, și cu un copil venit deja pe lume, Betty Salam și Cătălin Vișănescu luau decizia de a se căsători în urmă cu un an. Lucrurile păreau a merge pe drumul cel bun între cei doi, dar și pe plan profesional, în cariera fiicei celebrului Florin Salam.

Numai că, în acest an au început să apară anumite zvonuri despre relația dintre Betty Salam și partenerul ei de viață, iar totul avea să culmineze cu articole înpresă despre o presupusă idilă a vedetei cu un coleg de scenă. Ba mai mult, s-a mai scris că, de fapt, Betty Salam după ce s-a scris ca a fugit cu Iuly Neamțu.

„Eu și Cătălin suntem, într-adevăr, într-o mică pauză. Am luat această decizie împreună ca noi să ne punem în ordine puțin viața noastră personală. Ca toți oamenii, avem și noi perioade de genul ăsta, nu am divorțat, nu am fugit nicăieri și nici nu sunt împreună cu niciun alt bărbat. Familia e familie”, a spus Betty Salam în clipul de acum 2 zile, de pe TikTok.