Reacția lui Adrian Teleșpan, după ce Ana Morodan, fosta lui colegă de la ”Asia Express”, a fost condamnată la închisoare: ”Sentințele nu definesc oamenii” EXCLUSIV

În aceste momente grele pentru ”Contesa Digitală” Ana Morodan, condamnată la 1 an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare și la 60 de zile de muncă în folosul comunității, fostul ei coleg de suferință, de la ”Asia Express” (Antena 1), Adrian Teleșpan, îi transmite acesteia, prin intermediul Playtech Știri, un mesaj de susținere. Acesta este de părere că sentințele nu definesc, nicidecum, oamenii.

Ana Morodan, condamnată la închisoare cu suspendare și la muncă în folosul comunității. Decizia nu e însă definitivă

La șapte luni de la isprăvile sale din traficul bucureștean, ”Contesa Digitală” Ana Morodan a aflat, azi, 19 octombrie 2023, verdictul judecătorilor.

Vedeta Antena 1 a primit o pedeapsă de 1 an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, plus 60 de zile de muncă în folosul comunității, pentru infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și a altor substanțe, conducere fără permis de conducere, refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Ana Morodan trebuie să participe la un program de reintegrare socială, fiind obligată să execute muncă neremunerată în folosul comunității, în Voluntari, pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Decizia Judecătoriei Sectorului 1 nu este însă definitivă.

Mesajul de susținere al lui Adrian Teleșpan, colegul ei de suferință de la ”Asia Express” (Antena 1)

Imediat după aflarea sentinței judecătorești, Adrian Teleșpan, fostul ei coleg de suferință, de la ”Asia Express” (Antena 1), ediția din 2019, i-a transmis Anei Morodan un mesaj de încurajare, exclusiv prin intermediul Playtech Știri:

”Sentințele juridice nu definesc oamenii. Să nu uitam că inclusiv Isus a fost condamnat de o instanță”.

Adrian îi este aproape Anei, acum, la greu, deși prietenia lor, veche, de peste 15 ani, a avut de suferit, la întoarcerea din concursul de supraviețuire difuzat de Antena 1. Motivul?

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu prietenia dintre Ana Morodan și Adrian Teleșpan, după întoarcerea lor de la ”Asia Express” (Antena 1)

Adrian Teleșpan a vorbit, despre relația actuală cu Ana Morodan. El a explicat, într-un interviu pentru PRO TV, de ce prietenia lor a avut de suferit, la întoarcerea de la ”Asia Express”, care a fost, de fapt, adevăratul motiv.

”Nu prea mai vorbim. Am început să vedem viața diferit. Pe urmă, ne-am separat. Sunt sigur că dacă ne vedem o să ne vorbim în continuare. Avem viziuni separate asupra vieții. Am învățat în ultima vreme că viața tuturor este mai bună. E bine să respectăm viețile tuturor”, a declarat Adrian Teleșpan, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ana Morodan și Adrian Teleșpan, despre experiența trăită la ”Asia Express”

La întorcerea în țară, de la ”Asia Express”, Ana Morodan a vorbit despre lecțiile învățate, despre experiența trăită în competiție.

Recunoaște că acest show de supraviețuire a însemnat pentru ea o luptă cu propriile limite: ”Asia Express a însemnat mai mult o călătorie cu noi înşine, decât un premiu. Realmente, este o luptă foarte grea cu propriile limite şi totul este pe bune. Am învăţat lecţii preţioase pentru noi. Faptul că am venit aici şi că am călătorit cumva în noi, în toate momentele în care eram stresaţi… Am înţeles lucruri pentru noi”.

Iar Adrian Teleșpan, care i-a fost alături, la greu, în probele dificile din concurs, a adăugat: ”Asia Express este mult mai mult decât un show tv. Este o experienţă personală”.