Reacția Irinei Rimes când un fan i-a recitat poezii de dragoste. ”A plecat trist!”

Înainte de a participa la evenimentele de astăzi, dedicate Zilei ”Constantin Brâncuşi” organizate de Ministerul Culturii la Muzeul Naţional de Artă și al căror ambasador onorific este, cântăreaţa Irina Rimes a acordat un interviu celor de la ”Știrile Pro TV”, în care a vorbit de un eveniment mai puțin obișnuit.

Invitată de corepsondentul PRO TV, din Republica Moldova, VItalie Cojocari, Irina Rimes a povestit despre un moment în care s-a trezit cu un fan foarte îndrăgostit de ea în fața locuinței sale. Artista, calmă, și cu un pic de ironie, a povestit că un ”domnișor”, avea un buchet de flori, o boxă portabilă, de unde se auzea muzica trupei Coldplay și niște cartonașe, pe care le scotea ”dintr-o mânecă”, de pe care a început să îi citească declarații de dragoste. Vedeta a povestit că ea a avut o reacție care nu a fost pe măsura așteptărilor ”domnișorului”, după ce Irina și-a dat seama că a fost urmărită până acasă, astfel că l-a certat pe acesta, care a rămas ”un pic perplex”. Într-un final, tânărul ”a plecat trist”, iar de atunci nu l-a mai văzut.

”Ies din lift, văd lângă ușa casei mele un domn. Un domnișor, de fapt, cu un buchet mare de flori, cu inimioare, cu slipici pe jos, cu o boxă – cânta ceva de la Coldplay, dacă nu mă înșel – cu tot felul de cartonașe pe care le scotea așa dintr-o mânecă și îmi citea declarații de dragoste. Și zic: ce se întâmplă aici. Zic, nu te supăra pe mine. El, săracu, a rămas un pic perplex, așa, că eu n-am reacționat așa cum se aștepta el. Zic, să știi că nu e ok ce faci.

Eu vin acasă să mă simt în siguranță, ăsta este lăcașul meu. Ăsta e locul unde eu mă deconectez de tot ce înseamnă afară, de tot ce înseamnă carieră și ăsta e locul unde vin să mă odihnesc. Și dau de tine aici, tu-mi pătrunzi mie în intimitate, nu e ok. Suntem vecini? Nu suntem vecini. Îmi cunoști prietenii? Nu-ți cunosc prietenii. Înseamnă că m-ai urmărit, pentru că am la ușa blocului și interfon. Și înseamnă că m-ai urmărit și ai pătruns aici. Și nu e ok să faci asta. Și i-am explicat foarte frumos. A plecat trist. Nu l-am mai întâlnit de atunci. Nu m-am speriat, eu în general nu mă sperii când se întâmplă lucruri de astea, că nu mă sperii de oameni.”, a povestit Irina Rimes în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”.