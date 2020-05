Reacția ÎPS Teodosie, după ce a fost acuzat că reinventează tradiția luminii de Paște. ”Nu e o greșeală!”

Anunțul Înalt Preasfințitului Teodosie care preciza înnoirea luminii de Paște a surprins o Românie întreagă. Mulți l-au criticat pentru afirmația sa, respectând întocmai calendarul creștin și refuzând să sărbătorească din nou. Ce poziție a luat BOR și care a fost reacția ÎPS Teodosie după acuzațiile aferente?

Românii au fost surprinși cu un anunț din partea lui ÎPS Teodosie. Învierea a avut loc în aprilie, timp în care românii erau în carantină. Măsurile stricte impuse de către oficiali i-au făcut pe enoriași să vadă slujba online, nu din biserică așa cum au făcut-o în alți ani. Arhiepiscopul Tomisului susține că ar trebui înnoită lumina, tocmai pentru că niciun creștin nu s-a putut bucura de spiritul sărbătorilor așa cum trebuie. Din păcate pentru ÎPS Teodosie, Biserica Ortodoxă Română a precizat, în cadrul unui comunicat, că se delimitează de inițiativa în cauză. În acest context, Arhiepiscopul Tomisului ar trebui să-și asume integral afirmația.

“Deci nu este o invenție a mea, așa este rânduiala. Ați primit Lumina de la Ierusalim, unii de la preoți, alții de la niste delegați ai preoților, dar nu ați primit-o din biserică, ca în fiecare an. Atât vom face în plus. Nu este nici o greșeală că înnoim Lumina, nu venim cu nici o invenție. Vă dăm ceea ce nu ați primit în noaptea de Paști. Vă înnoim Lumina Învierii și facem slujba cum scrie la carte. Nimeni n-o face altcumva, noi nu am născocit o altă slujbă”

ÎPS Teodosie