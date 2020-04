Reacția conducerii maternității din Timișoara, după ce 10 bebeluși au fost infectați cu COVID-19

Situație revoltătoare! După ce 10 bebeluși au fost confirmați pozitiv la Maternitatea Odobescu din Timișoara, managerul spitalului vine cu argumente care să explice cum ar fi putut contacta micuții acest virus ucigaș, în conditiile în care mamele sunt perfect sănătoase.

Mamele și bebelușii testați au fost externați înainte de a primi rezultatele testelor COVID-19

Pe data de 1 aprilie, la Maternitatea din Timișoara le-au fost recoltate probe pentru testul COVID-19 la 49 de mămici și toți atâția bebeluși. În urma rezultatelor testelor sosite pe 5 și 6 aprilie s-a descoperit că 10 bebeluși au fost infectati cu noul coronavirus. Întâmplarea face că 9 din 10 mămici ale căror copii au fost infectați cu COVID-19 au fost externate înainte de a fi primite rezultatele testelor. Trebuie menționat faptul că aceaste verificări au început în contextul în care 5 asistente de la secția de neonatologie – terapie intensivă au fost testate pozitiv, iar maternitatea s-a aflat în carantină.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a explicat în cursul serii de luni situația de la Maternitatea Odobescu, menționând faptul ca vor fi luate toate măsurile necesare pentru a evita răspândirea virusului: „Nouă dintre mame sunt la domiciliu cu nou-născuţi asimptomatici în acest moment, dar noi reluăm tot ce înseamnă evaluări, inclusiv testări la nou-născuţi. În cadrul anchetei, toată familia este în izolare la domiciliu şi toată familia va fi testată”, a spus Tătaru

Cum se apără managerul spitalului

Fiind contactat de autorități, managerul spitalului declară că este foarte puțin probabil ca bebelușii să fi contactat virusul de la asistente, și că cea mai plauzibilă variantă ar fi o sursă externă. De altfel, acesta ține să aibă replica și la acuzația unei mămici care a fost internată în maternitate și care a vorbit despre condițiile grele pe care le-a suportat pe perioada spitalizării cu privire la lipsa mâncării și a condițiilor de siguranță.

„Nu înseamnă că infecţia s-a transmis de la cadrele medicale la mămici, pentru că am avut cazuri care au născut în data de 31 şi noi am făcut testarea în aceeaşi clădire în care sunt şi mămicile, este şi bucătaria spitalului care a funcţionat ca şi în celelalte zile. Am stat şi eu cinci ore acolo. Nu cred că au avut bebeluşii sau mămicile de suferit„, a spus managerul maternităţii Odobescu din Timişoara, Olimpia Oprea.

În urma solicitării ministrului Tătaru, începând de astăzi a fost demarată o anchetă epidemiologică care să lămurească situația incertă din acest spital. În cele din urmă, ministrul Sănătății l-a demis deja pe şeful DSP Timiş şi a declarat că nici managerul maternităţii nu a acționat corect pentru a evita această situație.