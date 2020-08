RCA 2020. Vestea care interesează milioane de șoferi români. Anunțul Ministerului

Veste nouă pentru milioane de șoferi! Ministerul a făcut anunțul care are în vizor RCA-ul pentru anul 2020. Ce trebuie să faci de acum?

Vești importante pentru milioane de șoferi din România. Ministerul de Finanțe a anunțat oficial că va modifica legea RCA prin ordonanța de urgență. Proiectul a fost deja supus consultărilor publice preț de 10 zile. Azi, 19 august, un proiect de Ordonanță de Urgență va fi atent studiat de către oficiali pentru modificarea și completarea legii nr. 132/2017 în vederea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.

Una dintre noile reguli este asiguratul cu risc ridicat. De asemenea, se arată și abordarea prevederilor care limitează cheltuielile administrative și de vânzare ale poliței de aisgurare care pot fi incluise de asigurări în calculul tarifelor de primă. Obligația nouă arată eliminarea ASF de reglementar a modului de calcul al tarifelor de primă, a criteriilor de risc sau a indicilor de încărcare.

„Proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare şi completare a Legii nr. 132/2017 are în vedere în principal următoarele: 1. Se propun modificări asupra modului de funcţionare a „asiguratului cu risc ridicat”: Întrucât Comisia Europeană consideră că prin actualul mod de funcţionare este îngrădită libertatea de tarifare prin impunerea unei prime calculate şi ofertate de către BAAR şi nu de către asigurătorul RCA, propunerea de modificare a legislaţiei are în vedere eliminarea obligaţiei BAAR de ofertare a primei de asigurare în cazul asiguratului cu risc ridicat. Totodată, se are în vedere instituirea obligaţiilor BAAR de alocare a asiguratului cu risc ridicat conform politicilor şi procedurilor proprii, proceduri interne care stabilesc şi condiţiile de încheiere a asigurării, asumate de către toţi membrii BAAR, precum şi de stabilire a unor reguli de conduită aplicabile membrilor săi inclusiv cu privire la încheierea asigurării RCA în cazul asiguraţilor cu risc ridicat”

