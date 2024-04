Cât a plătit Lidia Buble pe o pizza la un restaurant de fițe. Nu s-a uitat la preț când a comandat și a avut un șoc când a văzut nota

De când s-a cuplat cu omul de afaceri Horațiu Nicolau, Lidia Buble își petrece vacanțele numai în destinații luxoase. Invitată recent la podcastul „Cafea cu visuri”, celebra artistă a dezvăluit că a fost fascinată de stațiunea Courchevel, din Franța. Cu toate acestea, a existat și un lucru care a ‘dezamăgit-o’. Cât a plătit Lidia Buble pe o pizza la un restaurant de fițe din Courchevel?

Lidia Buble, în vârstă de 30 de ani, a petrecut o vacanță de vis în stațiunea montană de lux din Franța, Courchevel, în luna februarie. Pe rețelele de socializare, solista le-a arătat fanilor că s-a distrat de minune, atât pe pârtia de schi, cât și la restaurantele de fițe. Stațiunea Courchevel este renumită printre miliardarii planetei, care aleg să vină acolo cu avioanele private. În plus, în stațiunea din Franța există mai multe restaurante cu stele Michelin.

Lidia Buble a fost invitată în cadrul podcastului Oanei Andoni. Ea a mărturisit că adoră Courchevel, dar a rămas șocată de suma pe care a trebuit să o plătească pentru o pizza. Solista a făcut haz de necaz și a precizat că acolo a mâncat cea mai scumpă pizza din viața ei. Mai exact, pizza respectivă a costat 150 de euro. Cu acești bani, un român își cumpără mâncare două săptămâni.

De mai bine de trei ani, Lidia Buble se iubește cu omul de afaceri Horațiu Nicolau, în vârstă de 62 de ani. În trecut, cântăreața a avut o relație de cinci ani cu Răzvan Simion, prezentatorul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”.

„E important să fii creativ, să știi să-ți surprinzi partenerul de viață, să spargi bariere. Eu zic că-s iubibilă. Cred că sunt foarte ușor de iubit pentru că eu ofer foarte mult și fără limite. Asta uneori m-a ajutat, dar cred că de cele mai multe ori nu. Însă am ales să nu mă schimb pentru nimeni. Vreau să fiu așa cum sunt. Sunt foarte multe discuții pe care Dumnezeu le aude și face în așa fel încât să elimine acei oameni din viețile noastre.

Mă las în brațele lui să facă el ce-o vrea. Sunt binecuvântată să am lângă mine un om care mă susține în totalitate și care îmi înțelege foarte bine partea artistică. Eu cred că dragostea n-are limite.”, declara Lidia Buble, la Fresh by Unica, despre relația pe care o are în prezent.