Răzvan Simion, la un pas de moarte după ce a călărit. Ce greșeală fatală a comis matinalul

După ce la Neatza cu Răzvan și Dani a fost prezentat un material despre niște frumoase exemplare cabaline, dar și despre concursuri de călărie, Răzvan Simion a ținut să își exprime și el legătura cu această activitate.

Răzvan Simion a spus în ediția de azi a emisiunii ce anume a pățit când a mers să călărească un cal. Se întâmpla ”în tinerețe”, iar matinalul și-a amintit că a fost la un pas de accident grav. Totuk a fost pus pe seama neatenției, dar amintirea incidentului l-a făcut pe matinal să rămână cu o anumită teamă față de cai.

”Eram ca Florin Piersic în Haiducii lui șapte cai. În tinerețe, am călărit o iapă bătrână, eram ca în genericul de la Tezaur Folcloric, desculț. Doar că era să mor, că am luat o creanga in piept. Călăream făra șa, o trăgeam de coamă, deși avea căpăstru. Iapa trebuie să fie intotdeauna batrână, nu-i așa, Dani?”, a spus Răzvan Simion, care, a dezvăluit că s-a aflat chiar la un pas de moarte, din cauza neatenției.