Răzvan Simion, detalii despre nunta cu Daliana Răducan. Matinalul de la „Neatza” e topit după iubita lui: „E un suport pentru ceea ce fac”

Bat clopote de nuntă pentru Răzvan Simion și frumoasa lui iubită, Daliana Răducan. Cei doi sunt mai îndrăgostiți pe zi ce trece, iar matinalul de la Neatza pare să fie convins de faptul că-și va petrece tot restul vieții alături de superba brunetă. Ce a spus prezentatorul TV despre o potențială nuntă.

Răzvan Simion se declară un bărbat împlinit, din toate punctele vedere. Pe lângă faptul că la 42 de ani pare că întinerește pe zi ce trece, chipeșul prezentator de la Neatza cu Răzvan și Dani are o carieră fulminantă în televiziune și o relație sănătoasă și fericită cu arhitecta Daliana Răducan.

„Sunt de 15 ani la Antena 1! Eu zic că sunt de suficient timp încât să spun că mă pricep la chestia asta. Întotdeauna am fost fair (n.r. engleză – corect) cu cei de acasă și cu asta ne-am construit.

Niciodată, dacă mă deranja ceva, nu am ascuns lucrul acesta și am zis viața este frumoasă, merită trăită. Ba din contră, când am avut o zi mai proastă am zis asta.”, a declarat Răzvan Simion, în exclusivitate pentru click.ro.