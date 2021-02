Răzvan Lupu, salvatorul fetei de la metrou, încă șocat. Ce nelămurire are deși a devenit erou

Evenimentele care au avut loc la metroul bucureștean, în care o tânără a fost salvată, deja fac încojurul în media. Momentul a fost surprins de camerele de luat vederi, iar cel care a salvat-o a devenit erou. Nimeni nu știa atunci că eroul era fiul lui Dănuț Lupu, Răzvan Lupu. Tânărul de 33 de ani a devenit, peste noapte, un adevărat erou.

Ceea ce ar fi putut deveni o nouă dramă a devenit subiect de laudă, mai ales la adresa salvatorului tinerei fete de pe șinele de metrou. Nimeni nu știa la acel moment că cel care devea erou este Răzvan Lupu, fiului celebrului fotbalist Dănuț Lupu.

Conform proverbului omul potrivit la locul potrivit, Răzvan Lupu încearcă să-și revină și el după șocul evenimentelor dramatice. Într-un interviu acordat ulterior, Răzvan Lupu, cu modestie, explică de ce se afla chiar atunci acolo.

„Nu mă întrebaţi cum am reuşit s-o prind atât de bine de mână şi cum am reuşit s-o trag atât de tare. Veneam să iau maşina de la Dristor şi în drum ne-am hotărât să luăm metroul. Totul a fost pur şi simplu pur instinct. Am reacţionat pe baza instinctului, n-am gândit, n-am stat să iau nimic în calcul.

Pur şi simplu, am văzut-o pe aia mică pe şine şi m-am dus spre margine s-o trag. Nu mă întrebaţi cum am reuşit s-o prind atât de bine de mână şi cum am reuşit s-o trag atât de tare”, a povestit Răzvan Lupu.